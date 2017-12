Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020, RHDP/Touré Mamadou - "La question de la candidature n'est pas une préoccupation du Rdr..."

interview

Le secrétaire général délégué, porte-parole du Rdr, décrypte dans cette interview l'actualité politique du pays.

Présidentielle 2020, RHDP/Touré Mamadou: "La question de la candidature n'est pas une préoccupation du Rdr..."

Le dernier Conseil des ministres de 2017 tenu à Yamoussoukro le 20 décembre a décidé d'installer le siège du prochain Senat à Yamoussoukro. Comment appréciez-vous cette décision au niveau du Rdr?

Le Président de la République, Alassane Ouattara, à l'occasion de l'élection présidentielle de 2015, a fait part de sa volonté de moderniser les institutions de la République et d'en créer dans l'optique de renforcer la démocratie dans notre pays. Après le referendum qui a consacré tous ces changements institutionnels, il s'est attaché à mettre en place ces nouvelles institutions. Nous avons eu la nomination du vice-Président de la République, le parlement s'est mis en place sur la base de la nouvelle Constitution, la nomination d'un nouveau Premier ministre... Et le Senat fait partie des institutions prévues par la nouvelle Constitution. Nous sommes simplement dans la dynamique de mise en oeuvre des engagements pris par le Président Alassane Ouattara. Le Rdr ne peut que saluer cette décision. Yamoussoukro étant la capitale politique et administrative du pays, l'installation du siège du Senat dans cette ville doit être comprise comme étant l'amorce du transfert progressif des institutions dans la capitale politique du pays.

Cela fait plus de trois mois que votre parti a une nouvelle direction. Les premières décisions prises, notamment les nominations de vice-présidents, de secrétaires généraux adjoints répondent-elles aux préoccupations des militants ?

Evidemment. Le Rassemblement des républicains est un parti qui a grandi, comptant beaucoup de cadres de qualité et qui ont été d'une très grande contribution à toutes les étapes de l'évolution et de la lutte du parti. Nous avons donc eu, à la faveur des changements intervenus à l'occasion du congrès des 9 et 10 septembre, outre le poste de président d'honneur du parti, de premier vice-président, des postes de vice-présidents ont été créés. Le parti a fait le choix de cadres pour leur expérience, leur qualité... qui, au-delà de leur fonction de vice-présidents, auront à charge de superviser les activités du parti dans certaines régions du pays.

Quel commentaire pouvez-vous faire de la première réunion du secrétariat général tenue le 21 décembre ?

Nous avons eu une bonne mobilisation des secrétaires généraux adjoints nouvellement nommés. 49 sur 56 étaient présents à cette réunion. Les sept personnes absentes étaient hors du pays. La secrétaire générale a voulu cette réunion pour une prise de contact avec les personnes qui viennent d'être nommées. Et surtout donner des orientations pour mieux appréhender les difficultés sur le terrain. Madame la secrétaire générale, Kandia Kamissoko Camara, a invité les secrétaires généraux adjoints à occuper le terrain, l'espace politique et à être présents dans tous les débats publics, surtout les questions touchant à la vie du pays et du parti.

Quels sont les grands défis pour 2018 pour la direction du Rdr ?

Nous avons plusieurs défis à relever pour 2018. Nous aurons la restructuration du parti, l'organisation, la solidarité à placer au coeur de toutes nos activités. Au cours des pré-congrès éclatés et même au congrès de septembre, les militants ont mis un accent particulier sur la solidarité qui doit être le leitmotiv de la direction du parti. L'une des recommandations du congrès et des orientations données par le Président Alassane Ouattara était d'exhorter les cadres à une solidarité beaucoup plus accrue à l'endroit des militants. Nous allons mettre aussi l'accent sur la discipline, la cohésion et l'union au sein du parti. L'autre défi auquel nous devons faire face est le renforcement du Rhdp en vue de la création du parti unifié.

Où en est-on justement avec la création du parti unifié ?

Le Rdr a, de façon constante depuis plusieurs années et surtout depuis décembre 2015, après l'élection présidentielle, réaffirmé chaque fois que l'occasion lui est donnée, son attachement au Rhdp et sa disposition à aller au parti unifié le plus rapidement possible.

Le Rdr, en le faisant, est conforme aux orientations données par le Président Alassane Ouattara et le président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié, qui ont souhaité que les enfants de Félix Houphouët Boigny puissent consolider leur alliance et passer à une autre étape, la création d'un grand unifié houphouëtiste. Certains de vos militants souhaitent que leur parti ait son candidat pour la présidentielle de 2020.

Il faut comprendre que la question de la candidature pour 2020 n'est pas une préoccupation du moment de notre parti. Nous avons élu, dans le cadre de notre coalition, un Président de la République sur la base d'une vision et d'un projet et qui, à la tête d'une coalition au pouvoir, est en train de mettre en oeuvre ce programme à la grande satisfaction de nos concitoyens.

L'important pour l'heure est d'aider le Président Ouattara à réaliser ce pourquoi les Ivoiriens l'ont réélu. L'autre chantier important est le parti unifié. Nous avons convenu, dans le cadre du Rhdp, d'accélérer le processus de création du parti unifié. Un comité de haut niveau a été mis en place composé de personnalités émanant de différents partis politiques avec pour objectif clair de travailler sur les textes et d'élaborer le chronogramme devant nous permettre d'aller au parti unifié. Nous avons convenu aussi de façon claire, au niveau du Rhdp, que certains débats, notamment sur la candidature pour la présidentielle de 2020 relevait des prérogatives de nos deux chefs. A partir du moment où nous avons donné cette position, ce débat ne peut plus être une préoccupation à notre niveau. Au moment opportun, le Président Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié sauront se retrouver et nous donner l'orientation nécessaire à suivre.