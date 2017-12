Tunisie: Qui contrôle les contrôleurs ?

Il est des fonctions qui échappent totalement ou presque à tout contrôle, ce qui laisse la porte ouverte à des manipulations malhonnêtes. Et c'est toujours en raison de l'impunité que certains fonctionnaires dans les administrations persévèrent dans le mauvais chemin, celui du gain facile. L'absence de réformes et de moyens de lutte efficaces, l'expansion de l'impunité et le manque de contrôle et de suivi à ce niveau figurent parmi les principales causes de la corruption.

C'est d'ailleurs pour cette raison que le doyen Chawki Tabib, président de l'Instance nationale de lutte contre la corruption, avait, dans l'une de ses précédentes déclarations, qualifié la corruption de «systémique» dans notre pays et a invité le gouvernement à s'attaquer au système de corruption.

Contrôleurs incontrôlables

C'est à la base d'une plainte pour «chantage» déposée par un citoyen propriétaire d'une entreprise de meubles à Sakiet Ezzit, gouvernorat de Sfax, qu'une enquête a été menée par une mission d'audit et de contrôle au sein de la Cnss à l'encontre de deux contrôleurs et un chef d'unité relevant de la direction du recouvrement et du contrôle. Les trois fonctionnaires en question ont été traduits devant le conseil de discipline en raison de la gravité de leurs actes et les deux contrôleurs ont écopé d'une mise à pied disciplinaire pour une période d'un mois et demi. Le chef d'unité en question a été acquitté, ce qui a déplu à la personne plaignante qui a décidé de porter l'affaire devant la justice.

Selon une source bien informée, le chef d'unité et les deux contrôleurs en question ont profité de leur statut et abusé de leurs fonctions pour s'acheter des meubles à crédit, sans garantie aucune, auprès du propriétaire de l'entreprise. N'ayant pas été remboursé et ne supportant plus le chantage, ce dernier a décidé de porter plainte et d'en finir avec le harcèlement.

Outre cette affaire, deux autres contrôleurs du bureau régional de la Cnss à Bou Salem, gouvernorat de Jendouba, viennent d'être mutés de leur poste et ont écopé d'une mise à pied d'un mois, après avoir avalisé un rappel de pension d'environ 32 mille dinars à l'un des agriculteurs en place. Le contrôle effectué par la direction à Tunis a permis cette fois de déjouer l'arnaque.

A quand des réformes profondes ?

On profite toujours d'une certaine vulnérabilité du système de fonctionnement au niveau de certaines directions pour échapper aux contrôles, a tenu à nous expliquer l'un des cadres de la Cnss. Il va sans dire qu'il ne faut pas pointer du doigt tous les contrôleurs. Les corrompus existent dans tous les secteurs et à tous les niveaux, mais c'est d'outils de contrôle efficaces qu'on a le plus besoin pour mettre fin à cette gangrène.

Les contrôleurs en question sont assermentés, mais cela ne devrait pas les dispenser de tout contrôle. L'assermentation ne suffit plus de nos jours. La question mérite d'être débattue pour mieux ancrer la culture de la bonne gouvernance et donner plus d'efficience à la lutte contre la corruption systémique qui sévit encore dans notre société.