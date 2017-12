Tunisie: Zbidi aux bases navale et aérienne de Sfax

Lors de cette visite, le ministre de la Défense était accompagné du gouverneur de Sfax, d'un groupe d'officiers et de militaires ainsi que d'un certain nombre de cadres de la Scin, conduits par son président, Abdessalem Ben Ayed.

«Les patrouilleurs sont construits par des compétences tunisiennes et conformes aux normes de qualité et de sécurité internationales», a indiqué le ministre, soulignant que ce partenariat permet de réduire les coûts de 60%, comparé aux prix proposés par les entreprises étrangères.

Le ministre de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi, s'est rendu, hier, aux bases navale et aérienne de Sfax où il a pris connaissance de l'état d'avancement de la fabrication de deux patrouilleurs militaires, entreprise par la Société de constructions industrielles et navales (Scin) installée dans la région.

