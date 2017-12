Tunisie: Une significative progression des investissements

Pour ce qui est du secteur touristique, les recettes ont atteint à la fin du mois de novembre 2017 la valeur de 2,582,017 milliards de dinars, soit une évolution de 16,3% contre 469 millions de dinars une année plus tôt, ce qui correspond à une hausse 43,7%. La Tunisie a enregistré le flux de 7 millions de touristes, soit une augmentation de 23% par rapport à l'année dernière. Les touristes algériens occupent la première place avec des entrées de 34%, ce qui correspond à 2,1 millions de touristes et une évolution de 42,7%. Les touristes français ont représenté, quant à eux, 33% de l'ensemble des touristes, suivis des touristes allemands.

Pour ce qui est des services industriels et des services, les investissements déclarés au cours des 11 premiers mois de 2017 ont connu un accroissement de 18%. De ce fait, l'investissement dans le secteur industriel a augmenté de 14,4%, passant de 2.876,4 millions de dinars représentant 3283 projets à 3291,1 millions de dinars correspondant à 3.294 projets. Dans le secteur des services, les investissements déclarés sont passés de 1.374,3 millions de dinars à 1.733,3 millions de dinars, soit une évolution de 26,1%. A noter que les secteurs qui ont connu une hausse sensible sont ceux du textile-habillement (73,7%), des matériaux de construction (49,7), des industries mécaniques et électriques (16%).

