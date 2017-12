Congo-Brazzaville: Musique religieuse - « Le temps de l'esprit vol 2, la grande grâce », nouvel opus de Belle Agniélé

La cérémonie de présentation et de dédicace de l'album a eu officiellement lieu le week-end dernier, à Brazzaville, avec l'appui du studio Patmos.

Produit par la maison MCI productions, Le temps de l'esprit vol 2, la grande Grâce succède à l'album Conversion, en 2009; au maxi single Ezo simba , en 2011; Le temps de l'esprit vol.1 » en 2013; et au single Espoir de demain en 2014.

L'album contient onze titres plus un bonus intitulé L'espoir de demain, en hommage aux élèves. Les autres titres sont : "Au nom de Jésus" ; "Il n'y a que toi" ;"Je t'aime Jésus" ; "L'agneau immolé" ; "Ma prophétie s'accomplira" ; "Nasengi molimo" ;" Mosungi" ;"Nzambe asalaka" ; "Yésu olembi biso te" ; "Tia elikia" ;" Nzambe", chantées en français et en lingala. C'est une oeuvre multicolore aux rythmes variés comme le zook, le zouglou, la rumba avec des instruments tels la flûte et le saxo.

Cet opus, mixé au studio Gospel Records de Paris, a été mis sur le marché international le 8 juillet dernier. La première partie de sa présentation a été marquée par la prestation de trois chansons, suivie de la consécration de l'album et de l'artiste faite par le pasteur Belloni. « La grande grâce est une faveur imméritée, quelque chose auquel tu n'y attendais pas... », at-il indiqué.

La réalisation de cet album n'a pas connu la participation d'autres artistes, la sœur Belle Agniélé l'a chanté avec son groupe. Cependant, il y a un titre qu'elle a chanté avec son producteur, Claude Isidore Miéré.

« Le temps de l'esprit vol.2, la grande grâce, est la continuité de l'album Le temps de l'esprit vol.1. Sa particularité, c'est le message et les sonorités que nous avons apportés au peuple de Dieu. J'ai déjà palpé la grâce de Dieu à travers cet opus, certainement ça sera la même chose pour toutes les personnes qui l'écouteront. Ma vie sur terre, c'est la grâce de Dieu, sans Dieu je ne serai pas là. Aussi, j'ai voulu exprimer mon amour, la grandeur de Dieu à travers cet album. Dire également que c'est encore possible », a déclaré l'artiste.

Des spectacles de proximité pour 2018

Pour l'année 2018, Belle Agnielé prévoit des spectacles de proximité. « Avec ma maison de productions (MCI), nous sommes en train de voir comment nous allons lancer les concerts de proximité (en plein-air) dans tous les arrondissements de Brazzaville à partir de 2018, soit un arrondissement par mois pour faire connaître au grand public et au peuple de Dieu le message porté par la grande grâce. Notre souhait c'est aussi d'aller à l'intérieur du pays...», a dit Belle Agniélé.

En ce qui concerne toujours les concerts, elle va se produire en mars pour célébrer le mois de la femme. En juillet, elle donnera un méga concert son et lumière à Brazzaville, avant d'entamer, entre août et septembre, une grande tournée à l'intérieur du pays. Un autre concert est prévu à Pointe-Noire.

Belle Agniélé et son groupe Le Rocher des Ages ont reçu tour à tour les trophées ci-après : six Tam-Tam d'or et deux Sanza de Mfoa grâce à l'album Conversion ; le prix de l'excellence décerné par le ministère de la Culture et des arts et le prix de célébrité Awards.

Notons que la maison MCI productions que dirige Claude Isidore Miéré accompagne l'artiste dans son parcours depuis 2009 jusqu'à ce jour.