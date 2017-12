Congo-Brazzaville: Fête de Noël - L'ONG A2EH donne le sourire aux déficients auditifs

À l'occasion de la fête des enfants, l'association Agir ensemble pour les enfants handicapés (A2EH) que dirige Joëlle Poaty a fait un don de jouets à l'Institut des déficients auditifs situé à Fouks, dans l'arrondissement 2, Mvou-Mvou, de la ville océane, en présence du représentant de l'établissement, Dieudonnée Mikenzo, et des parents.

Composé de poupées et kits de cuisine pour les filles ainsi que de ballons et vélos pour les garçons, le geste du cœur a donné la joie aux bénéficiaires. La remise de jouets aux déficients auditifs de Pointe-Noire a coïncidé avec l'émulation du premier trimestre de cet établissement dont les résultats ont été jugés assez bien par le directeur des études, 66,66% du collège au secondaire. « C'est un moment de grand bonheur que nous apprécions, parce qu'il permet aux enfants de se rencontrer, de s'amuser ensemble et de réaliser leur rêve », a souligné le secrétaire général de l'association, Harold Moussounda, qui a remercié le corps administratif pour son dévouement dans l'encadrement de ces enfants malentendants.

Il a également exprimé sa gratitude envers leur partenaire officiel, Congo Terminal, qui ne cesse de leur apporter le soutien malgré la conjoncture pour rendre heureux les déficients auditifs pendant la fête de la Nativité. Harold Moussounda a, au non de la présidente Joëlle Poaty, souhaité un joyeux Noël et une belle fête de fin d'année aux enfants, à leurs parents et à tout le personnel de l'établissement.

Très satisfait de ce geste d'amour et d'encouragement, le directeur des études de l'établissement, Dieudonné Mikenzo, a remercié le donateur. « L'association Agir ensemble pour les enfants handicapés est une organisation qui nous est à cœur. Elle nous soutient toujours dans les moments pareils. Nous sommes très contents parce que les enfants sont dans la joie », a-t-il dit.

Dieudonné Mikenzo a, par ailleurs, souligné le déficit du personnel enseignant et le manque de financement lié à la prise en charge de ces jeunes sourds. « Presque tous les professeurs spécialisés à l'enseignement des déficients auditifs sont admis à la retraite. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est juste pour que les enfants ne restent pas à la maison. En dehors de cela, la situation actuelle de l'État fait que nous manquions même la craie, alors que nous sommes l'unique école des déficients auditifs pour Pointe-Noire et le Kouilou. Donc, si nous ne donnions pas le maximum de ration alimentaire aux enfants, ce serait difficile de les contenir », s'est-il plaint.

Cependant, pour pallier le déficit d'enseignant, l'établissement a recouru aux volontaires. « Nous avons quelques volontaires non spécialisés qui viennent nous aider. Mais, à contre partie, nous leur assurons ne fût ce que le transport », a-t-il ajouté. D'où son cri du cœur envers toutes personnes de bonne foi pour leur venir en aide. « Nous demandons à ceux qui ont les moyens de venir nous assister à la prise en charge de ces enfants démunis », a-t-il martelé. Notons que l'Institut des déficient auditifs de Pointe-Noire dispose de trois cycles, le cycle de démutisation ou d'initiation avec deux classes, le cycle primaire avec six classes et le cycle professionnel avec quatre classes. Cette année, l'école a enregistré une croissance de 5 % d'élèves.