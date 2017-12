Congo-Brazzaville: Fête de la Nativité - Des vivres aux enfants de l'orphelinat Maison-Notre-Dame de Nazareth

Le Centre de santé intégré (CSI) en construction et le lycée scientifique de Massengo, dans… Plus »

« Cette initiative est en réalité celle de l'ancien promoteur de l'institut qui était très social et nous n'avons pas voulu être en marge de celle-ci. Nous nous sommes dit qu'à notre deuxième année, nous ne pouvons pas négliger ces bonnes initiatives. Comme nous avons ressuscité l'école, il nous fallait aussi ressusciter tout ce qui a été bien pour l'établissement. C'est pourquoi, en dépit de cette période difficile, nous avions pu réunir une somme et ceci avec la participation de nos élèves qui ont contribué à la hauteur de 100F CFA pour certains et 500 FCFA pour d'autres. Grâce à cette somme nous avons pensé nous ouvrir aux autres enfants qui n'ont pas de soutien », a déclaré Gery Nsayi.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.