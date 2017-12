Afrique Centrale: Exportations de bois - Le Cameroun et le Congo premiers exportateurs du sapelli et de l'acajou

Les exportations du sapelli et de l'acajou ont placé le Cameroun et le Congo parmi les meilleurs pourvoyeurs de bois tropicaux au Canada et aux Etats-Unis.

Les exportations de l'acajou vers le Canada ont plus que triplé à fin octobre 2017, révèle la note de conjoncture de l'Organisation internationale des bois tropicaux. L'augmentation des exportations de cette variété de bois très répandue en Afrique est consécutive de la hausse des expéditions de nombreux pays producteurs, mais particulièrement de ceux du Cameroun et du Brésil, souligne la même source.

Aux Etats-Unis, les importations de sapelli, autre variété de bois bien connue en Afrique, ont permis de classer le Cameroun et le Congo parmi les meilleurs pourvoyeurs de bois tropicaux au pays de l'Oncle Sam, au cours de la période sous revue. L'accroissement assez brutal depuis environ trois ans de l'exploitation du sapelli a été rendu possible grâce à l'ouverture de plusieurs sociétés dans le Bassin du Congo. Depuis - considérée comme une essence plutôt « noble » - sa mise à disposition massive et régulière a créé un courant de la demande et des utilisateurs. Toute la difficulté va consister à maintenir au plus haut niveau l'image de marque déjà acquise de ce produit.

Pour rappel, depuis 2011, selon différents rapports de l'Autorité portuaire nationale, le bois (scié et en grumes) est le premier produit d'exportation du Cameroun, hors hydrocarbures, avec des volumes qui dépassent souvent 50% des exportations globales, pétrole brut non compris.