Congo-Brazzaville: Sécurisation des fêtes - Deux présumés malfaiteurs mis aux arrêts dans la ville côtière

Notons que l'opération de police Uppercut plus 2017a été lancée le 9 décembre en vue de renforcer la sécurisation des personnes et des biens en période des fêtes. Depuis son lancement, les services de police du Kouilou et de Pointe-Noire ont déjà mis fin à l'évolution de plusieurs phénomènes susceptibles de troubler l'ordre public sous l'impulsion du directeur départemental de la police, le colonel de police Serge Pépin Itoua Poto. Cette opération a été saluée par les habitants de Pointe-Noire et du Kouilou.

Selon les services de police des deux départements, les deux hommes, notamment Malonga Guy Michel et Miassingamana Bienvenu, ont été arrêtés au quartier Ngoyo la Pleine, situé dans le sixième arrondissement. Ces derniers évoluent dans la société de gardiennage GDS Sécurité. Leurs agissements blâmables ont été signalés aux services de police par les habitants de ce quartier. Ces inciviques useraient fréquemment de leurs uniformes de service qui ressemblent à celles des policiers afin de procéder au rançonnage des commerçants ouest africains. Ils opèrent en exigeant à ces paisibles commerçants de leur fournir quelques documents réservés au contrôle de police administrative comme l'effigie du président de la République, le numéro d'identification unique, le registre de commerce, le fonds de garantie, le contrat de bail et autres.

Deux hommes hors-la-loi de nationalité congolaise ont été présentés, le 25 décembre à la presse, par les services de police du Kouilou et de Pointe-Noire commis à l'opération Uppercut plus 2017.

