Congo-Kinshasa: Affaire sextape - She Okitundu victime d'une campagne de diffamation

À propos de l'extrait vidéo qui circule sur le Net abusivement attribué au chef de la diplomatie congolaise, ses proches dénoncent un grossier montage intentionnellement élaboré pour tenter de salir "l'image de ce digne fils du pays".

Les réseaux sociaux sont en ébullition depuis quelque temps. Un sextape attribué abusivement au patron de la diplomatie congolaise fait le buzz sur le Net. Cet extrait vidéo muet et fixiste, sorti des nues, est, de l'avis général, destiné à salir l'image de She Okitundu par une fine technique de collage d'images. L'indignation est totale dans les milieux proches du vice-Premier ministre congolais chargé des Affaires étrangères qui parlent d'un montage grossier. D'autant plus que plusieurs personnalités politiques à travers le monde ont eu à faire les frais de ce type d'acharnement de la part des inconditionnels du truquage et de la falsification. Pour le cas d'espèce, C-Also ASBL a tenu à recadrer les choses via un communiqué diffusé dans la presse locale.

Pour cette organisation proche de She Okitundu, « il s'agit là d'un grossier montage intentionnellement élaboré pour tenter de salir ce digne fils du pays dont l'engagement patriotique et la probité morale constituent un motif de fierté et une source d'inspiration pour tous les Congolais épris de nationalisme en ce moment où des forces politiques et sociales rétrogrades veulent mettre le pays à genoux ». Tout en sollicitant du grand public qu'il évite « de relayer les éléments de cette campagne de diffamation dont les promoteurs sur Internet sont des sites et comptes qui ont un intérêt à déstabiliser l'action diplomatique en cours », l'association a annoncé l'ouverture imminente d'une enquête. Tout devrait être mis en œuvre « pour démasquer ce réseau des criminels spécialisés dans des montages et des chantages éhontés qui veulent porter atteinte à l'honorabilité du vice-Premier ministre », peut-on lire dans le communiqué de C-Also ASBL.

Sautant sur l'occasion, sans trop chercher à connaître les dessous de cette nébuleuse affaire, l'opposition radicale ainsi que le mouvement citoyen Lucha sont montés au créneau pour exiger la démission de She Okitundu tout en rappelant le fâcheux précédent Enock Sebineza Ruberangabo, limogé du gouvernement en 2016 pour un acte quasi similaire.