Congo-Brazzaville: Hôpital général Adolphe-Sicé - Le comité de direction a tenu sa première session ordinaire

De nombreuses décisions ont été prises au sortir des travaux qui se sont tenus, le 22 décembre, sous le patronage de Richard Bileckot, président du comité.

L'augmentation et l'amélioration de la qualité des soins et des services à l'hôpital général Adolphe-Sicé de Pointe-Noire ont été au centre des échanges de la session inaugurale du comité de direction de cette structure sanitaire pour répondre aux attentes de la population qui en est la principale bénéficiaire. « Au nombre de maux dont souffre l'hôpital général Adolphe-Sicé, on peut citer la structure pavillonnaire qui s'étend sur plus de sept hectares, l'encombrement des services d'hospitalisation et l'errance des parents et autres gardes malades, la vétusté des bâtiments datant des années 1930, les réseaux d'adduction d'eau et d'électricité, l'insuffisance du plateau technique ne pouvant permettre de disposer d'une offre diagnostique et thérapeutique suffisante et de qualité, les faibles allocations de l'État en termes de budget de fonctionnement qui ne sont pas en faveur d'une offre adaptée à la demande, avec la capacité d'hébergement de six cents lits, l'hôpital général Adolphe-Sicé compte vingt et un services cliniques et médico-techniques pour des ressources humaines insuffisantes qui s'élèvent à mille cent soixante-treize agents », a dit le médecin-Lieutenant colonel Jean Raoul Chocolat, directeur de l'hôpital général Adolphe-Sicé.

Au terme des travaux, le comité de direction a recommandé d'installer le comité de trésorerie, assurer la régularité de la conciliation entre la recette hospitalière, la délégation du contrôle budgétaire et la direction économique et financière, mettre en place les conseils de gestion des services et la direction de la logistique et du patrimoine, formaliser le dialogue social par une réunion mensuelle, participer aux activités de santé publique avec l'équipe cadre du district sanitaire et avec le département sanitaire, mettre en place la pharmacie hospitalière et former les prescripteurs à l'usage des médicaments génériques, assurer le financement communautaire et solidaire des programmes de gratuité.

Aussi le comité de direction a-t-il recommandé de faire des plaidoyers sur les équipements prioritaires, auprès du conseil municipal de Pointe-Noire sur la prise en charge des cas des indigents, le redéploiement des agents au profit de l'hôpital général. Au titre de délibérations, les comptes administratif et financier ont été adoptés, tout comme le programme d'investissement prioritaire adopté après amendements comme l'ont été aussi les plans d'embauche, de licenciement et d'action opérationnelle 2018.

En outre, il a été demandé, en accord avec le comité de direction, la nomenclature et la tarification des actes. Quant au projet de budget de l'an prochain, une réunion extraordinaire sera convoquée au premier trimestre 2018 à ce sujet. En se félicitant des échanges fructueux et de la sérénité des débats lors des travaux, Richard Bileckot n'a pas caché sa satisfaction au regard de ces décisions stratégiques qui vont, à coup sûr, permettre l'amélioration de l'offre des soins de l'hôpital général.