Congo-Brazzaville: Noël - La Fondation Congo-Assistance a distribué des cadeaux aux enfants

Pour cette année encore, plus d'une centaine d'enfants choisis dans les neuf arrondissements de Brazzaville, y compris les enfants drépanocytaires, ont été accueillis au siège de la structure à l'occasion de l'arbre de Noël organisé le 25 décembre.

Les enfants ont été gâtés au vu de la qualité des cadeaux que chacun d'eux a reçus des mains des responsables de Congo-Assistance. Les gamins ont eu droit également à un déjeuner.

La présidente de la structure, Antoinette Sassou N'Guesso, représentée par les chargées des affaires sociales, a choisi, non seulement d'offrir des jouets et produits de première nécessité aux enfants et à quelques personnes démunies, mais également de procéder à l'amélioration de leur condition de vie dans les centres d'hébergement.

C'est le cas de l'orphelinat « Notre dame de divine miséricorde, Espace Morgane » qui a fait peau neuve grâce à la contribution de l'épouse du chef de l'Etat. En effet, l'intérieur de ce centre qui compte soixante-quatre enfants a été complètement aménagé et repeint. A l'extérieur, un hangar a été construit et des pavés installés pour mettre un terme aux dégâts provoqués lors des fortes pluies.

Touchée par cette marque de générosité, la responsable de cet orphelinat, la sœur Augustine Babingui Miékountima, s'est exprimée en ces termes: « De milliers d'orphelins subissent presque partout dans le monde le poids de la haine des hommes et de la nature pour vivre loin de toute garantie d'un avenir fleuri d'assurance. Grâce à la sensibilité de quelques personnes, des efforts réels sont visibles, des énergies mobilisées pour aider ces enfants, déboussolés qui ont juste besoin d'une attention de la part des adultes ».

En signe de bénédiction, elle estime que « Dieu est là pour encourager les âmes de grandeur par cette communion avec ceux qui souffrent et pleurent pour tenter de redonner courage et persévérance ».

Pour la sœur Augustine, ce genre d'initiative est à féliciter car il contribue à l'épanouissement des enfants et permet de diminuer le stress chez les parents pour lesquels cette tâche devenait véritablement compliquée. Elle s'est dit comblée d'une « joie ineffable », et a rassuré d'apporter en tout temps la joie à « ceux dont la nature et la méchanceté des hommes n'ont pas ménagé dans le bon sens ».

Heureux à leur tour d'avoir reçu des jouets, les enfants ont remercié l'épouse du chef de l'Etat en lui envoyant des bénédictions afin que ce genre d'initiative soit pérennisé.