Congo-Brazzaville: Fête de la Nativité - Le ministère de la Défense nationale redonne le sourire aux orphelins des FAC

De nombreux enfants issus de soixante-treize familles des militaires et gendarmes tombés et blessés en opération ont reçu, le 24 décembre, au Cercle mess des officiers de Brazzaville, des kits de jouets comprenant des jeux récréatifs et éducatifs.

Le ministère de la Défense nationale a offert, à l'occasion de la fête de la Nativité, des jouets à plusieurs enfants orphelins des Forces armées congolaises (FAC) et gendarmerie nationale. En effet, parmi les soixante-treize familles concernées, on a noté cinquante-huit des personnels militaires décédés en opération. Intervenant en premier à cette occasion, le directeur de la fonction militaire et de l'action sociale, le commissaire colonel Serge Alain Mboungou Nzambi, a indiqué que ce rassemblement d'enfants leur permet de ne pas oublier les vaillants combattants tombés au champs d'honneur.

« Protéger la nation et les concitoyens est l'engagement quotidien dont s'acquittent avec dévouement et abnégation les Forces armées congolaises et la gendarmerie nationale. C'est pour témoigner la reconnaissance à la hauteur de leur engagement que vous avez décidé, malgré une conjoncture économique difficile, d'organiser cette année une fête à l'endroit des enfants des décédés et blessés en opération », a-t-il expliqué.

Présidant la cérémonie, le Directeur général de l'administration et des finances (Dgaf) a rappelé que la spécialité de Noël de cette année est qu'elle est dédiée aux orphelins des personnels militaires et gendarmes décédés dans des conditions parfois tragiques et brutales. Selon lui, des familles des militaires confrontées à l'absence d'un être cher peuvent être soutenues et épaulées tant soit peu lorsqu'elles en manifestent le besoin. « Nous avons invité ces enfants ce matin, nous voulons qu'ils retrouvent la joie de vivre et le bonheur que chacun d'eux est endroit de ressentir à la proche de cette fête mythique qui est Noël. Je souhaite que vous profitiez au maximum et que vous rentriez à la maison, heureux, avec plein de souvenirs agréables ainsi que de nouveaux amis », a souhaité le commissaire de 1ère classe, Eugène Alain Yves Aignan Mpara, conscient du fait que la famille du militaire ou du gendarme, confrontée à l'éloignement et à l'absence d'un être cher, vit une situation particulièrement difficile.

« Améliorer les modalités de mise en œuvre du droit à réparation pour renforcer l'accompagnement des blessés »

Le Dgaf a, par ailleurs, annoncé que le ministère de la Défense nationale a engagé, depuis le début de cette année, un effort considérable en vue d'améliorer les modalités de mise en œuvre du droit à réparation pour renforcer l'accompagnement des blessés. Ceci, pour la reconnaissance de la nation pour qu'elle soit à la hauteur de l'engagement et des sacrifices consentis par les militaires et gendarmes. « Aussi, cette activité est le fruit de la volonté politique du ministre de la Défense nationale qui a fait de la condition militaire une priorité pleinement assumée par le commandement », a-t-il déclaré, précisant que le soutien social proposé aux familles des militaires et gendarmes projetés en opération participait pleinement à la capacité opérationnelle.