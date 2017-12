Congo-Kinshasa: Kwilu - L'ANA en assemblée générale ordinaire

L'Organisation non gouvernementale de développement (ONGD) dénommée "A Nous l'Avenir" (ANA), une plateforme de 40 associations des jeunes de la province du Kwilu dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo (RDC) vient de tenir son assemblée générale ordinaire de l'année 2017.

L'événement s'est déroulé samedi, 23 décembre 2017 à Kikwit dans la salle de réunions du Centre culturel Saint Joseph de la congrégation des Frères Joséphites de Kinzambi, dans la commune de Nzinda. Plus de 50 personnes dont 40 délégués des associations membres et une douzaine d'invités issus des autres associations sans but lucratif (ASBL) ainsi que des autorités politico-administratives de la ville de Kikwit ont rehaussé de leurs présences cette activité.

«Ces assises sont convoquées par le Conseil d'administration d'A Nous l'Avenir. Elles ne sont pas seulement une expression statutaire de notre organisation mais aussi une occasion pour présenter le rapport d'activités de l'exercice 2016-2017 dans chaque domaine. Les assises permettent aussi de procéder, par une analyse critique, à l'examen de l'ONGD, afin de déceler les forces, les faiblesses et d'envisager des solutions en vue d'améliorer le cadre de nos activités. Voilà qui justifie la tenue de ces assises ce jour», stipulent les termes de référence de cette Assemblée générale ordinaire.

Ainsi donc Cyrile Mupasa, président du Conseil d'administration (CA) d'ANA, a présenté, dans les grandes lignes, toutes les réalisations faites par cette structure dans les domaines ci-après : Démocratie et droits humains ; Agriculture et élevage ; Education civique ; Genre et environnement ; Santé et VIH SIDA...

Ce rapport d'activités a été adopté après analyses et considérations. Des observateurs avertis présents dans la salle ont encouragé ces efforts conjugués en dépit des difficultés multiformes rencontrées lors du parcours.

Les assises ont également permis aux participants d'élaborer et d'adopter un plan triennal d'activités 2018-2020. Pour y arriver, les participants ont travaillé dans de petits groupes thématiques selon les domaines précités.

Le président du CA a saisi cette opportunité pour expliquer les circonstances qui ont présidé à la genèse d'ANA. «Nous avons observé depuis 2010 partout, c'est-à-dire Kikwit, Gungu, Bagata, Masimanimba, Kenge et même dans le reste de la RDC que les jeunes sont mis en marge de beaucoup d'activités qui, en principe, doivent les aider à se développer. La jeunesse ne participe pas, d'une façon active, à ce qui doit les rendre responsables. Cette jeunesse a des difficultés pour se lancer dans des actions dans plusieurs domaines de la vie nationale», a-t-il déclaré.

Selon lui, c'est suite à ces observations qu'une petite équipe a pris conscience et a créé cette plateforme ANA qui a des points focaux dans plusieurs coins de la province du Kwilu. C'est mieux que ces jeunes soient dans des ASBL, car l'Union fait la force, dit-on.

«Si tous les jeunes, réunis dans un réseau comme celui-ci, sont encadrés et accompagnés, cela pourra certainement contribuer au développement du pays. L'avenir du pays est entre les mains de ces jeunes que nous devons encadrer», a-t-il conclu.