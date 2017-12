communiqué de presse

C'est pour réclamer l'application stricte de l'accord de la Saint Sylvestre. Une démarche dont la décision a été prise de manière inclusive. C'est pour dire que la population n'aura à toucher à quoi que ce soit sur le chemin de revendication de ses droits.

L'objectif, c'est de chercher le socle du bien-être collectif, de la paix comme garantie du développement en RDC. Les OSC expliquent qu'elles sont déterminées à s'impliquer totalement à l'initiative du Comité Laïc de coordination pour la marche du 31 décembre 2017. Chapelet, Bible, chanson de louange à la Gloire du Tout-Puissant sont les moyens qu'ils auront en main pour exiger que la justice règne en RDC. Elles garantissent qu'il n'y aura ni insulte, ni parole ordurière et jamais des pneus ne seront brûlés sur la voie publique. C'est une approche de taille qui fera en sorte que, selon Jonas Tshiombela, Coordonateur national de la Nouvelle Société Civile Congolaise, les Congolais soient mobilisés à être présent.

La marche pacifique qui se tiendra le dimanche 31 décembre 2017, Sylvain Lumbu affirme qu'elle est basée largement sur le fondement juridique établi. Dans leur déclaration du 26 décembre 2017, les organisations de la Société civile se disent très préoccupées par la persistance du manque de volonté politique dans l'application de l'Accord de la Saint Sylvestre de la part de la coalition au pouvoir et ses alliés. De ce qui précède, les 110 OSC signataires expriment leur soutien total à la marche programmée par le Comité Laïc de coordination ce 31 Décembre 2017. Par conséquent, elles s'impliquent et appellent toute la population congolaise et personnes de bonne volonté à participer massivement à cette marche pour réclamer l'application stricte de l'accord de la Saint Sylvestre. Ci-après, in extenso, la déclaration des OSC.

RDC : DECLARATION DE LA SOCIETE CIVILE

MARCHE DU 31 DECEMBRE 2017 : LA SOCIETE CIVILE CONGOLAISE S'IMPLIQUE ET APPORTE SON SOUTIEN AU COMITE LAIC DE COORDINATION

Ce Vendredi 22 décembre 2017, les organisations de la société civile congolaise (OSC) signataires de la présente déclaration, après avoir réitéré leur confiance dans l'Accord Politique Global et Inclusif du 31 décembre 2016 comme unique feuille de route devant conduire le pays au retour à l'ordre constitutionnel établi à travers des élections inclusives, transparentes et apaisées, sont très préoccupées par la persistance du manque de volonté politique dans l'application de l'Accord de la Sainte Sylvestre de la part de la coalition au pouvoir et ses alliés.

Après avoir passé au peigne fin la situation sociopolitique du pays et constaté une mise en œuvre sélective des dispositions dudit Accord, l'expiration de l'ultimatum du Comité Laïc de coordination (CLC) ce 15 décembre 2017, cela au lendemain de l'appel de ce dernier à la marche pacifique ce 31 décembre 2017, les OSC signataires constatent.

le silence du chef de l'Etat sur son avenir politique à la fin de son deuxième dernier mandat et l'absence manifeste de la volonté politique de la part de la coalition au pouvoir dans la mise en application de l'Accord de la Sainte Sylvestre, cela malgré l'expiration de l'ultimatum du CLC ;

l'entêtement de la coalition au pouvoir et la gestion calamiteuse du pays par défi malgré la détérioration de la situation politique et socio-économique caractérisée notamment par la perte du pouvoir d'achat et la précarisation de la population de plus en plus croissante, la recrudescence des poches d'insécurité çà et là, les pillage et détournements des ressources de l'Etat ;

l'amoindrissement du consensus chèrement acquis à la faveur de la conclusion de l'Accord du 31 Décembre 2016 par sa mise en œuvre sélective et la radicalisation des opinions doublées de la poursuite des arrestations arbitraires et détentions illégales ainsi que l'amenuisement de l'espace démocratique ;

la non-application jusqu'à ces jours des mesures de décrispation décidées dans le cadre de l'Accord de la Saint-Sylvestre (la libération des prisonniers politiques, les opposants et militants des droits de l'homme contraints de vivre en exil, la poursuite de dédoublement des partis politiques dont la dernière tentative est celle de l'UDPS, la libéralisation des médias publics, la restructuration de la CENI afin de recréer la confiance entre les parties prenantes et l'institution organisatrice des élections, etc.)

En l'absence de toutes ces conditions et au lendemain de l'Appel aux manifestations pacifiques du Comité Laïc de Coordination, les OSC signataires expriment leur soutien total à la marche programmée par ce dernier ce 31 Décembre 2017.

Par conséquent, elles s'impliquent et appellent toute la population congolaise et personne de bonne volonté à participer massivement à cette marche pour réclamer l'application stricte de l'accord de la Sainte Sylvestre.

Fait à Kinshasa, le 25 décembre 2017

NSCC :(+243) 999999519 -(243) 999914958 - ASADHO : (+243) 811729908 - I-AICGD : (+243) 815079823