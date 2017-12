Congo-Kinshasa: Infractions de presse - Matadi - Les professionnels des médias sensibilisés

La nécessité, pour le journaliste, de bien connaître les lois du pays pour être prévenu de ses limites, a été, une fois de plus, démontrée au cours de la session d'information et de sensibilisation que JED (Journaliste en danger) vient d'organiser du 22 au 23 décembre 2017 à l'intention de professionnels des médias œuvrant à Matadi, Chef-lieu de la province du Kongo Central.

«Comment mettre fin à l'impunité des journalistes » et «Le fondement des instruments et des mécanismes de la liberté de la presse » auront été les deux sujets magistralement exposés au cours de ces assises.

Sous la modération du confrère Tily Mayemba, point focal JED au Kongo Central, la formation s'est déroulée dans l'enceinte du Complexe scolaire Horeb, situé à Kinkanda, dans la commune de Matadi.

25 journalistes représentant les médias dans la ville portuaire y ont pris part.

C'était une opportunité, pour eux, de s'imprégner des réalités de leur métier qualifié de haut risque surtout en cette période de tension politique qui accompagne, très généralement, les élections.

Leur liberté d'informer doit impérativement s'accompagner d'une responsabilité notamment, de celle de contribuer au débat démocratique plutôt que d'enflammer les passions. Mais aussi et surtout, celle d'informer plutôt que d'inciter à la haine ou à la division.

L'important sujet sur « Comment mettre fin à l'impunité des journalistes » a été développé par le Juge Lessenge Bobina Lebo du Tribunal de Grande Instance de Matadi. Celui-ci a laissé entendre que la Constitution de la République démocratique du Congo garantit les libertés individuelles ; tous sont donc égaux devant la loi. Les journalistes ont, eux aussi, droit à une protection comme toute autre personne.

Le métier étant noble et dangereux, le journaliste joue le rôle d'intermédiaire entre le pouvoir et le peuple mais il n'échappe pas à certaines infractions de droit commun. Tenu par un secret professionnel, il doit aussi s'autocensurer pour ne pas être victime de chantage, de voies de faits, de meurtre ... , a martelé le Juge Lebo.

Et de poursuivre qu'un journaliste ne doit pas se permettre n'importe quoi pour ne pas s'attirer la foudre. Il n'est pas intéressant de commenter les faits. Le journaliste doit connaître ses limites. Savoir respecter la déontologie pour éviter des interpellations, voilà à quoi il doit s'en tenir ; c'est cela se préserver.

Un journaliste, c'est celui qui sait vérifier toute information. Il doit donner une information vérifiée et vérifiable pour éviter des menaces. Mais, toute menace ou intimidation se doit d'être dénoncée au grand jour par le journaliste, lui-même. « Dommage qu'il y a des journalistes qui ont été giflés par des grandes personnes mais qui ont eu peur de dénoncer. Etant donné qu'il n'y a pas encore de mécanismes de protection pour les journalistes, il faut braver la peur », a exhorté le juriste.

«Le journalisme est un métier à haut risque mais il ne faut jamais le brader. On doit être responsable de ses écrits. Lorsqu'on est agressé physiquement, il importe de transcender la peur. Pour savoir lutter, il faut commencer par respecter sa propre déontologie », a-t-il conclu.

Me Godefroid Kabongo Nzengu, Avocat au Barreau près la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe et Avocat de JED, a, pour sa part, planché sur « Les fondements des instruments et des mécanismes de la liberté de la presse ». Il a, d'entrée de jeu, indiqué que la liberté dont jouit le journaliste n'est pas absolue. S'il va au-delà, il commet des infractions. Médias et professionnels des médias jouissent d'une liberté de la presse, mais cette liberté ne doit pas être transformée en une sorte de protectionnisme.

Dans un style pédagogique, Me Kabongo a subdivisé son sujet en quatre chapitres. D'abord, celui se rapportant à l'approche existentielle, historique et sociopolitique de la liberté d'expression, en général. « Notre situation n'étant ni irréversible, ni une fatalité, nous devons nous nourrir d'un optimisme. Il faut une évolution et une révolution de la pensée. Cette pensée est illimitée, l'homme étant libre de penser. Si on prive à un homme la parole, on le réduit à l'état animal. Tout ce que l'homme n'exprime pas, il va le refouler dans sa conscience. Et la conscience commencera à bouillonner comme un volcan qui peut à tout moment faire irruption », a-t-il épilogué.

Faisant une parenthèse historique, le conférencier a parlé de la loi du silence en disant que la vérité, il fallait la taire. Il ne fallait parler que de la vérité de César. La vraie vérité, elle, a honte d'être habillée. D'où, on a besoin des journalistes responsables qui doivent dire la vérité, celle qui n'est pas habillée.

Abordant le second chapitre intitulé : Fondements, Instruments et mécanismes de la protection de la liberté de presse, l'Avocat de JED a expliqué pourquoi doit-on protéger la liberté de presse.

Dans une République, a-t-il fait remarquer, il y a un double principe : la loi qui est au-dessus de tout le monde et l'égalité de tous les citoyens devant la loi. L'Etat a ses droits mais aussi ses devoirs. Les citoyens de même. Ainsi, on évite tout autoritarisme. Chaque citoyen a le droit de passer par les médias pour s'exprimer, mais il doit être encadré par ces derniers. Ces médias devaient aussi jouir d'une certaine immunité comme c'est le cas pour les représentants du peuple au parlement.

La presse exerce une certaine pression dans les limites de bonnes mœurs, de l'ordre public et de vie privée. Cette liberté de presse ne concerne pas seulement les journalistes. Elle comporte le libre accès aux médias par les utilisateurs des médias. La liberté de la presse concerne aussi les utilisateurs des médias et les consommateurs des médias pour une information objective, le rôle des médias étant de faciliter le fair-play démocratique. Or, sans une presse libre et libérée, il n'y a pas une véritable campagne électorale.

Des Instruments juridiques internationaux relatifs à la protection de la liberté de presse, maître Godefroid en a cité quatre (4), à savoir, la déclaration universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des peuples du 27 juin 1981.

Des instruments juridiques nationaux relatifs à la protection de la liberté de presse, il a épinglé : la Constitution de RDC du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 ; la Loi organique n° 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication (Csac) ; La loi n° 96/002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse ; l'Ordonnance-loi n° 81/012 du 02 avril 1981 portant statuts des journalistes œuvrant en République du Zaïre et l'Ordonnance n° 23/113 du 25 avril 1956 sur les documents officiels de la presse.

Quant aux mécanismes juridiques de protection de la liberté de presse, il a fait savoir que ladite liberté est judiciaire. Et, JED est là pour protéger les journalistes qui sont en danger.

S'agissant du 3ème chapitre qui se rapporte sur les infractions de presse et la responsabilité pénale des professionnels des médias, l'orateur a répertorié des infractions spécifiques à la presse constituant une violation de l'ordre public et des infractions de droit commun pouvant être commises par voie de presse en violation de l'ordre public. Mais aussi, des infractions de presse en violation de bonnes mœurs ; les infractions de presse en violation des droits d'autrui.

Il a, enfin, présenté, dans le 4ème chapitre de son intéressant sujet, le processus de dépénalisation en six étapes, à savoir : la dépénalisation des infractions de droit commun ne pouvant pas être commises par voie de presse ; la non incrimination de la publicité comme élément constitutif des infractions pouvant être commises par voie de presse ; l'exception de vérité des faits comme cause de non imputabilité ; la nécessité du dépôt de la plainte de la partie lésée comme préalable à la mise en mouvement de l'action publique ; la saisine préalable du Csac ; la suppression progressive de la peine capitale et celle de la servitude pénale en faveur de la peine d'amende.

Les participants à cette session d'information et de sensibilisation ne pouvaient qu'être très ravis, eux qui avaient besoin de telles informations pour leur réarmement. Ce renforcement des capacités leur permet effectivement de tenir bon dans l'exercice de leur profession parsemée d'autant d'embuches. Le représentant de JED, monsieur Nick n'a pas caché sa satisfaction pour cette participation combien interactive des professionnels des médias de Matadi tout au long de ces assises. Il a rappelé à ses interlocuteurs que la meilleure sécurité d'un journaliste est tout simplement d'être professionnel. Et, un journaliste doit connaitre ses droits et devoirs.

Les confrères Dieudonné Muaka Dimbi, président de l'Unpc/Kongo Central et Honoré Mabanza Kukola, le représentant du Csac/Kongo Central ont vivement remercié les organisateurs de la session tout en leur rassurant que les participants à cette session vont capitaliser les enseignements dont iles viennent de bénéficier.