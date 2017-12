Congo-Kinshasa: Marche du 31 décembre - Le MPCR soutient et adhère à l'initiative du Comité Laïc de Coordination

"Il est plus que temps pour notre peuple de se décider définitivement de son avenir en faisant taire ce régime des prédateurs en vue de redresser nos fronts longtemps courbés, l'Honorable Jean Claude VUEMBA LUZAMBA et le Mouvement du Peuple Congolais pour la République invitent les Combattantes et Combattants du MPCR en particulier ainsi que la population congolaise en général à se joindre à l'appel lancé par le Comité Laïc de Coordination de l'Eglise Catholique afin de mettre nos ennemis hors de notre périphériques et de sauvegarder notre jeune démocratie". Voici l'appel de soutien du MPCR à la démarche du Comite Laïc de Coordination. Sachant, poursuit le MPCR que «la force de la Constitution d'un pays réside entièrement dans la détermination de chaque citoyen à la défendre». Ci-après, le communiqué du MPCR en rapport avec la marche du 31 décembre 2017.

COMMUNIQUE DE PRESSE DU MPCR EN RAPPORT AVEC LA MARCHE DU 31 DECEMBRE 2017

Le Mouvement du Peuple Congolais pour la République présente ses vœux à tous les citoyens en ce moment de méditation de l'avant 31 Décembre 2017, date à laquelle les institutions de notre très chère patrie recouvriront totalement l'illégitimité et que seul le peuple aura la légitimité de définir l'après 31 décembre 2017.

Cependant, le MPCR rappelle qu'en cette date, la Souveraineté ne peut appartenir qu'à tous les citoyens congolais, cette totalité étant l'addition de toutes les individualités. La Souveraineté appartenant à tous les citoyens, et chacun étant l'égal de chacun, chacun en détient une fraction égale. En conséquence chaque citoyen devra décider du sort de notre Pays lorsqu'une fraction des gens cherchera à prendre le pays en otage.

Les subterfuges et supercheries du pouvoir en place et de sa caisse de tripatouillage (Corneille Nanga) ne pourront jamais confisquer le droit fondamental de notre peuple à désigner librement ses dirigeants. Le pouvoir qui est devenu un agent spécial d'oppression contre le peuple congolais devra se rendre compte que personne dans ce monde ne pourra ébranler la volonté de plus de 16.000.000 d'habitant de Kinshasa et de plus de 80.000.0000 pour toute la RDC.

Les criminels de deux guerres du Congo, seigneurs de guerre au pouvoir doivent savoir que la peur commence à changer de camps. Le MPCR souligne avec insistance l'importance de l'activité du 31 Décembre 2017, jour auquel notre peuple est tenu de s'exprimer en rapport avec la fin du régime conventionnel qui a permis à Monsieur Kabila de respirer pour quelques jours.

Le MPCR rappelle que le pseudo procès qui se tient à la prison Ndolo est l'un des règlements de compte absurde des hommes de mains de ce régime, la plupart des personnes arrêtés et jugés sont victimes de leur position politique contraire au régime car à Kinshasa, il n'y a jamais eu les gens de Kamuina Nsapu, par ailleurs, nous assistons plutôt au scenario monté de la MP.

Il est plus que temps pour notre peuple de se décider définitivement de son avenir en faisant taire ce régime des prédateurs en vue de redresser nos fronts longtemps courbés, l'Honorable Jean Claude VUEMBA LUZAMBA et le Mouvement du Peuple Congolais pour la République invitent les Combattantes et Combattants du MPCR en particulier ainsi que la population congolaise en général à se joindre à l'appel lancé par le Comité Laïc de Coordination de l'Eglise Catholique afin de mettre nos ennemis hors de notre périphériques et de sauvegarder notre jeune démocratie, sachant que « la force de la Constitution d'un pays réside entièrement dans la détermination de chaque citoyen à la défendre ».

Le MPCR soutient et adhère à cette initiative pour l'intérêt supérieur du peuple congolais et appelle le peuple congolais à bannir la peur.

Fait à Kinshasa, le 25 Décembre 2017

Pathou PETIPETI MUJINGA

Secrétaire Général