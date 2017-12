Mali: Agence Nationale Pour l'Emploi - Le PTAB 2018 s'élève à plus 6,5 milliards de F CFA

La 34ème session du conseil d'administration de l'Agence Nationale Pour l'Emploi ( ANPE), s'est tenue le mardi 26 décembre 2017, dans la salle de conférence de ladite structure. Elle était présidée par Mamadou Sinsi Coulibaly, président du conseil, en présence du directeur général Ibrahim Ag Nock.

Dans son discours d'ouverture, le Président M. Coulibaly, dira que la session est consacrée à l'examen et à l'adoption de deux documents, que sont : le Plan de Travail Annuel et le projet de budget pour l'exercice 2018.

En ce qui concerne le Plan de Travail Annuel (PTA) 2018, il fera savoir qu' il s'inspire du Plan d'action de la Politique Nationale de l'Emploi et du Plan d'action de la Politique Nationale de la Formation Professionnelle. Pour lui, ce plan sert de socle à l'élaboration de la Feuille de route du Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et sont en parfaite harmonie avec le Plan Stratégique de Développement (PSD) de l'ANPE. Poursuivant le PCA signale que, le Plan annuel s'inscrit également dans la vision de la Direction Générale qui a fait de l'emploi rural une de ses priorités dans le dessein d'inciter les jeunes dans l'entreprenariat rural, la transformation des produits locaux et la création de richesses dans ce secteur pourvoyeur d'emplois. Ainsi il fera savoir que le budget prévisionnel de l'Agence, qui est adossé au Plan de Travail Annuel 2018, s'élève en recettes et en dépenses à la somme de Six milliards cinq cent cinq millions (6 505 000 000) francs CFA.

Il faut noter que la Mission de l'ANPE est de contribuer à la mise en œuvre de la Politique Nationale de l'Emploi du Gouvernement du Mali. A cet effet, elle est chargée de : Procéder à la collecte, à la centralisation, à l'analyse et à la diffusion des données relatives au marché de l'emploi. Cette structure dans la recherche d'une meilleure exécution de sa mission de mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi, a adopté un vaste Plan Stratégique de Développement (PSD) 2012-2020.