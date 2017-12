Tunisie: Union de dix partis pour rétablir la compétition

Ce rapprochement conjoncturel intervient au moment même où le Nida Tounès officiel tente lui aussi une démarcation d'avec le parti islamiste sous le prétexte du cuisant échec électoral subi en Allemagne. Et il est permis d'imaginer, ici, et malgré tout l'historique qui les sépare maintenant, que la formation nidaïste dirigée par Hafedh Caïd Essebsi ne cherche à rejoindre ses homologues du groupe des 10. Ou vice-versa.

Ces partis sont : le MPT (de Mohsen Marzouk), Afek Tounès (de Yassine Brahim), le Parti du travail national démocratique (fondé par feu Abderrazak Hammami), Al Badil Ettounsi (de Mehdi Jomâa), Al Moustakbal (de Sahbi Basli), la Rencontre démocratique (de Sami Chabrak), Al Moubadra (de Kamel Morjene), Al Massar (de Samir Taïeb), Tounès Awalan (de Ridha Belhaj) et Al Joumhouri (de Issam Chebbi. C'est une large coalition qui rassemble deux des groupes issus de Nida Tounès, trois de ceux qui héritent le RCD, deux partis réputés libéraux (Afek et Al Badil) et trois de gauche : Al Massar, le PTND et le PR.

