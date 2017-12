Sénégal: Promotion de la destination Sénégal - Une plus grande implication des médias souhaitée

L'Agence sénégalaise de promotion touristique souhaite impliquer les médias dans la promotion de la destination Sénégal. Objectif : augmenter de manière sensible l'arrivée de touristes dans notre pays.

En 2023, le Sénégal veut attirer trois millions de touristes. Les atouts ne manquent pas pour atteindre ce chiffre et aller même titiller le Maroc qui flirte avec les 10 millions de touristes par an. Depuis 2014, les pouvoirs publics, à travers une série de mesures destinées à favoriser les investissements privés et créer un cadre propice à l'accueil, sont en train de tout mettre en œuvre pour rendre la destination Sénégal attractive. Parmi ces mesures, il y a la baisse du droit du timbre sur les billets d'avion de 10,67 à 3 euros, la réduction de 50 % de la redevance passager et la redevance sûreté, l'élargissement du taux Tva de 10 % à toutes les prestations touristiques, l'érection de la Casamance en une « Zone spéciale touristique d'intérêt national ».

Des mesures qui commencent à porter leurs fruits. Depuis, la courbe en termes d'arrivées de touristes est ascendante grâce à cette politique de promotion « agressive » menée par les structures dédiées comme l'Agence sénégalaise de promotion touristique. En 2015, le Sénégal a dépassé le million de touristes. Ces résultats pourraient être plus importants si, dans les actions de promotion, il y a une plus grande implication des journalistes. L'Agence sénégalaise de promotion touristique a organisé, hier, un atelier à l'intention des professionnels des médias sur le thème : « L'importance du traitement de l'information sur l'image de la destination Sénégal ». Ils ont un rôle primordial à jouer, en tant que relais, dans la promotion de la destination Sénégal comme l'a relevé le directeur de l'Agence sénégalaise de promotion touristique, Mouhamadou Bamba Mbow. Il explique que cet atelier vise à « sensibiliser les hommes médias sur leur rôle dans la promotion touristique, à créer et animer un réseau dédié à la promotion touristique ». Cette implication peut se traduire par la réalisation d'articles, de documentaires, de reportages pour promouvoir la destination Sénégal.

25 % des investissements bouclés

M. Mbow estime que le développement du tourisme repose sur « l'implication des acteurs publics et privés, mais aussi sur celle de la presse qui est un vecteur de la perception de l'opinion publique ».

Si les médias peuvent être un puissant vecteur de promotion de la destination Sénégal, ils peuvent également, selon le ministre Mame Mbaye Niang, annihiler les efforts déployés par leurs écrits. Il a lancé un appel aux journalistes à travailler à la « construction du pays par l'information de qualité » et la « communication constructive » pour la préservation de l'image du Sénégal et la vulgarisation des actions de son département. « Je vous invite à refuser la dictature de l'éphémère, du volatile et du sensationnel dans le traitement de l'information et à promouvoir un journalisme qui construit sur le durable en mettant l'accent sur ce que nous avons de meilleur », a lancé le ministre du Tourisme. Mame Mbaye Niang a assuré les journalistes de la disponibilité de ses services pour « toutes les informations touchant l'actualité touristique ».

Il a rappelé que le tourisme est une des priorités du Plan Sénégal émergent, soulignant que 25 % des investissements dans ce secteur ont été bouclés.

Ces dernières années, beaucoup d'efforts sont faits pour améliorer l'offre touristique du Sénégal avec la construction du Centre de conférences Abdou Diouf de Diamniadio, de réceptifs hôteliers, la construction d'infrastructures routières modernes comme l'Aéroport international Blaise Diagne ouvert le 7 décembre, le prolongement de l'autoroute à péage jusqu'à Mbour, de l'autoroute Ila Touba. Sur la Petite-Côte, des sites comme Pointe-Sarène, Mbodiène et Joal Finio ont été identifiés pour accueillir des stations balnéaires de dernière génération. Des efforts sont également déployés pour promouvoir le tourisme intérieur.