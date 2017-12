Cote d'Ivoire: Rugby - Le pays défie en amical la suisse le 3 février 2018

13 clubs sur 13 ont donné quitus à Elvis Tano et son comité exécutif pour la gestion des affaires fédérales au cours de la saison 2016-2017. C'était le samedi 23 décembre 2017 au cours de l'assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de rugby.

Une assemblée qui s'est déroulée dans les locaux du CNO -CIV. Avant d'avoir »l'onction »des clubs, le comité exécutif de la FIR a dressé son bilan moral et financier. Au titre du bilan moral, l'on notera de l'exposé du Secrétaire Général, Bini Roger que la FIR a respecté ses engagements dans l'organisation des joutes locales et la participation des compétitions internationales. Aussi au niveau du développement de la balle ovale, la FIR a enregistré dans sa base de données pour la saison 2016-2017 l'entrée de plus de 4000 personnes . » Au titre du développement, le projet Get Into Rugby (GIR), projet de développement du rugby mondial mis en place par World Rugby, a été le vecteur de notre politique de développement et les résultats de cette politique ont été à la hauteur de nos attentes.

Ainsi, 1281 filles et 2743 garçons, soit 4024 nouvelles personnes ont rejoint le monde du rugby ivoirien » a indiqué le Secrétaire général. La Santé financière de la FIR n'est pas au mieux. Elle enregistre un déficit de 6842367 FCFA. Cette rencontre statuaire a été l'occasion pour le comité exécutif d'annoncer les grands chantiers de l'année 2018. Il s'agit entre autres du match amical entre la Côte d'Ivoire et la Suisse. Une rencontre prévue pour le 3 février 2018 en Suisse. La Suisse occupe au récent classement de la World Rugby la 32e place, quand la Côte d'Ivoire se positionne à la 51e place. Les Suisses seront de véritable sparring-partner pour les Ivoiriens. À cela, il faut ajouter l'organisation en septembre 2018 du tournoi continental de rugby à 7, pré qualificatif aux jeux olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires en 2019.

En marge de cette Assemblée Generale, les meilleurs acteurs de la saison sportive 2016-2017 ont été primés. Tidiane Kamara, joueur évoluant au Treichville Biafra Olympique (TBO) a été désigné le meilleur joueur de la saison écoulée. Chez les jeunes, le trophée du meilleur espoir est revenu à Bassono Issa sociétaire de TBO. Soumahoro Bakary, entraîneur du Rugby Club de Yopougon est reparti avec le trophée du meilleur technicien. Emmanuel Henao, président du CRAC (Cocody Rugby Abidjan Club) a été élu meilleur Dirigeant. Les trophées des meilleurs sifflets sont revenus à N'DRI Ignace et Guehi Paule Ella. Cette cérémonie a été l'occasion pour la FIR de remettre officiellement les trophées du champion en Titre, TBO ainsi que de son vice-champion, RC de Yopougon (R15 et R7).