Burkina Faso: 13 boutiques parties en fumée sur Charles-de-Gaulle

13 boutiques sur l'avenue Charles-de-Gaulle ont fait les frais d'un incendie dans la nuit du 24 au 25 décembre 2017. 24 heures après le sinistre, soit le mardi 26 décembre, l'on ignorait toujours l'origine des flammes ainsi que le coût des dégâts.

Pendant que certains étaient à la messe, d'autres en train de dormir, des commerçants sur l'avenue Charles-de-Gaulle apprendront une triste nouvelle. En effet, dans la nuit du 24 au 25 décembre, précisément à 1h du matin, des flammes dont on ignore pour le moment l'origine ont consumé jusqu'à 13 boutiques. Le réveillon du 24 sera très agité pour les marchands victimes du feu et dont les boutiques s'étaient parées de leurs plus beaux atours pour attirer les clients en cette fin d'année. Seydou Tapsoba, dont la boutique est complètement partie en fumée, a de la peine à s'exprimer. Les yeux rouges, la gorge nouée, il retient ses larmes et énumère le type de biens qu'il a perdus. «Le feu a brûlé des meubles de toutes sortes.

Des fauteuils simples, des fauteuils semi-rembourrés, des lits, des tableaux, des tables et le bois que j'utilise pour la confection ont été consumés par les flammes». Le menuisier de profession estime à 9 millions sa perte. N'ayant pas d'assurance, il compte sur l'Etat pour remettre sur pied son commerce. « Nous demandons aux autorités de nous aider parce que là, je suis carrément à terre. Je n'ai plus rien. Déjà même que nous vivons au jour le jour, je me demande comment je vais nourrir ma famille avec cette situation. Mon moral n'est vraiment pas haut depuis cette nuit », lance-t-il en demandant la permission de se retirer.

Si les flammes ont pu être maîtrisées et les dégâts minimisés, c'est que les usagers et les riverains ont été très alertes. Et cela, le président de l'association des petits commerçants du Burkina Faso, Lucien Béré, leur en est reconnaissant. «Nous remercions tous ceux qui ont réagi promptement pour que les flammes ne se propagent pas davantage». Tout comme le premier interlocuteur, il s'en remet à Dieu et aux autorités pour venir en aide à ses frères. «Les pertes sont énormes. Il y a environ 13 boutiques qui sont parties en fumée. Les commerçants s'étaient équipés pour la fin d'année et comme si le fait de ne pas avoir de marché ne suffisait pas, il va falloir composer avec cette situation. C'est le fruit des efforts consentis pendant des années qui vient de se volatiliser en quelques minutes ; si les autorités pouvaient nous soutenir pour que nous sortions de cette impasse, nous leur en serions très reconnaissants». Les causes de l'incendie sont encore méconnues. La police scientifique qui était sur les lieux dans la journée de Noël mène ses recherches.

La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, compatissante à la douleur de ces petits commerçants, a envoyé une équipe sur les lieux du sinistre. «Nous sommes venus nous imprégner des réalités et apporter notre soutien à nos frères», déclare Moussa Traoré, vice-président de la délégation consulaire du Centre. Il a fait savoir que dans leur programme, une réunion de travail est prévue pour se pencher sur le phénomène. «Nous avons prévu dans notre plan de mandature une réunion qui va regrouper la mairie, la Chambre de commerce et les acteurs, c'est-à-dire les petits commerçants, pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions pour arrêter les incendies. Cette action, nous ne pouvons pas la réussir seuls. C'est pourquoi nous demandons le concours de tout le monde».