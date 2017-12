Ile Maurice: MRA - «La direction doit nous donner l'augmentation que nous méritons»

interview

Quels engagements concernant la révision salariale la Mauritius Revenue Authority (MRA) doit-elle respecter ?

La direction doit nous donner l'augmentation que nous méritons. Nous avons pris en considération plusieurs facteurs, dont l'inflation et la productivité, pour arriver à la conclusion qu'une augmentation de 28 % devrait nous être accordée. Or ils nous proposent une augmentation de 11,5 %. C'est inacceptable !

Nous avons récolté Rs 76 milliards en termes de taxe pour 2017, saisi Rs 3 milliards de drogues dangereuses et nous nous occuperons même du salaire minimum. La MRA joue au père Noël pour tout le monde sauf pour ses employés !

Vous parlez aussi d'une amélioration des conditions de travail...

Nous n'avons pas droit à certaines des allocations dont nous sommes censés bénéficier. Il n'y a pas de passage benefits ni la possibilité d'avoir de vacation leave. Les dimanches sont payés comme une journée normale.

De plus, nous n'avons pas le droit d'appel (right for appeal), ce qui est anticonstitutionnel. Qui plus est, il n'y a pas de transparence au niveau des promotions et des transferts.

Le rapport sur la révision salariale et les conditions de travail que vous attendiez en juillet est-il fin prêt ?

Oui, depuis le 18 décembre. C'est quand même cinq mois d'attente ! Ces rapports sortent tous les trois ans et sont attendus en juillet. Or les quatre derniers rapports sont tous sortis en décembre. Cela en dit long...

Une réunion a été tenue mardi 26 décembre à ce sujet. Qu'en est-il ressorti ?

Le rapport a été analysé et décortiqué par les membres syndicaux, Narendranath Gopee et notre conseil légal. Les employés ont été tenus de voter pour ou contre le rapport et 92 % ont voté contre. Il y avait au total 628 participants. On va, dès lors, entrer une nouvelle fois en négociation avec la direction. C'est une démarche démocratique et nous allons tous faire dans l'intérêt de nos membres et des employés.