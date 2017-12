Ile Maurice: Échouement du MV Benita - 11 pêcheurs du Bouchon reçoivent Rs 33 000 chacun

Il aurait été passé à tabac et laissé pour mort. Selon des recoupements, le pilote… Plus »

«La première fois, les pêcheurs avaient touché quelque Rs 19 000(https://www.lexpress.mu/article/283751/bouchon-un-petrolier-liberien-echoue-un-blesse) et cette fois-ci, un peu plus. On fait notre maximum pour les aider, surtout que c'était un accident», devait-il souligner.

La cérémonie s'est déroulée dans les locaux du ministère, au LIC Building, à Port-Louis, en présence du ministre du Logement et des terres, Mahen Jhugroo, et du Chief Whip Bobby Hureeram. Lors de son discours, Prem Koonjoo a expliqué le retard pris pour le paiement de la compensation par le fait que le rapport effectué en Angleterre a pris beaucoup de temps.

L'attente a été longue pour ces 11 pêcheurs. Il était prévu qu'ils soient compensés après l'échouement du pétrolier libérien MV Benita dans le lagon du Bouchon, le 17 juin 2016. Ce n'est qu'un an et demi après, soit ce mercredi 27 décembre, qu'ils ont obtenu une compensation de Rs 33 000 chacun, des mains du ministre de la Pêche, Prem Koonjoo.

