Tunisie: La première de Chérif

Essifi est encore là...

Le buteur maison de la phase aller, avec quatre réalisations, et qui a fait ces derniers jours l'objet d'un éventuel départ pour un autre club de la Ligue 1, est toujours là puisqu'il a été de la partie contre l'ESZ en amical, et aura en fait la confiance de Kasri pour débuter le match contre le CSS. Il sera associé à Ben Hassine très remuant sur le front de l'attaque et Kabbou très rapide sur le contre.

Ce trio très complémentaire sera assisté par un entrejeu entreprenant et inspiré, composé de Gbala excellent dans la récupération, Sabbahi utile dans la relance et Messaïdi le métronome de cette équipe et qui, grâce à sa technique et sa clairvoyance, pourra porter le danger dans le camp adverse et, de surcroît, mettre le trio de pointe en bonne position pour faire la différence.

La défense, et en l'absence de Bédéri suspendu, sera articulée autour de l'ex-Béjaois Chérif, très en forme aux entraînements et dont c'est la première titularisation depuis le début du championnat. Mechmoum occupera le flanc droit, alors que celui de gauche sera animé par Ben Romdhane qui sera en ballottage avec Timoumi, le joker de l'équipe. Hichri, le capitaine, et Dziri, excellent dans le marquage, formeront l'axe appelé à barrer la route aux redoutables attaquants sfaxiens.