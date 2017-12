Congo-Kinshasa: Aldo Kalulu - Le Franco-Congolais courtisé par Norwich City

La sous-alimentation constitue non seulement un problème de santé publique dans le pays en tenant compte… Plus »

Le Franco-Congolais est pisté par Norwich City, dévoile France Football, mercredi. Le club de Championship (L2 anglaise) aimerait récupérer le milieu offensif dès le mois de janvier dans le cadre d'un transfert définitif, précise l'hebdomadaire. Le club jaune et vert veut enrôler le joueur en transfert sec et non en prêt. Reste à savoir si l'OL décide de laisser voler de ses propres ailes sont joueur dès cet hiver ou bien à l'été 2018. Précisons que Aldo Kalulu est sous contrat avec les Gones jusqu'en 2019.

Mais, devant la concurrence dans son secteur, le milieu offensif de 21 ans a accepté d'être prêté au FC Sochaux en Ligue 2. Sous le maillot doubiste, Aldo Kalulu a été titulaire 16 fois depuis le début de la saison, marquant 4 buts et délivrant 1 passe décisive. Et le profil du jeune lyonnais semble avoir déjà tapé dans l'œil de clubs étrangers.

