Cote d'Ivoire: Emmanuel Eboue - Son histoire qui attriste la planète

Ce n'était pas l'information attendue par ses fans à Nöel mais Emmanuel Eboue a fendu le coeur de plus d'un en évoquant sa situation actuelle au tabloïd anglais The Mirror. L'ancien défenseur des Eléphants de Côte d'Ivoire se retrouve ruiné après son divorce et appelle à l'aide.

Il y a déjà un an, Eboue se retrouvait dans une situation difficile après sa suspension d'un an par la FIFA pour avoir manqué de payer un agent. Son contrat à Sunderland a été suspendu et il s'est retrouvé sans emploi. Il avouait avoir pensé au suicide.

Alors que sa femme était restée à ses côtés durant cette période, cette dernière a fini par obtenir le divorce. Une situation qui a ruiné Eboue, Aurélie ayant obtenu la garde des enfants et plusieurs biens du joueur.

Son cri d'alarme pourrait bien trouver un echo favorable. Un média truc révèle que Galatasaray (l'un de ses anciens clubs) pourrait bien lui offrir un poste d'entraieur pour ses U14 afin de lui donner du travail. Tout Comme Arsenal qui penserait à comment aider celui qui aura passé près de 10 ans dans le club londonien.