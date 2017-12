Angola: Le pays se joint au cercle fermé africain de satellite propre

Même si les satellites ont diverses fonctions, généralement ils possèdent des parties en commun. Tous ont besoin de l'énergie, raison pour laquelle la plupart ont des panneaux solaires et des antennes pour la communication d'où partent les émissions et les réceptions des données.

A base de divers tests et études, les soviétiques ont lancé en 1957, le premier satellite artificiel de l'histoire, le Sputnik1, lequel en temps de guerre froide, a marqué le début de la course spatiale. A partir de ce moment, des milliers de satellites de divers types avaient déjà étaient lancés, notamment les satellites de communications, astronomiques, militaires, météorologiques entre autres selon wikipedia.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.