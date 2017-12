Angola: Renforcement de partenariat entre le Gouvernorat de Luanda et les ministères

Luanda — Le Gouvernement Provincial de Luanda (GPL) et le ministère de l'Energie et Eaux ainsi que celui de l'Administration du Territoire et Réforme de l'Etat ont décidé d'exécuter un modèle de partenariat qui vise à améliorer la prestation des services de trois secteurs.

A cet effet, a été créée une commission multisectorielle intégrant les techniciens et responsables de l'Entreprise Nationale de Distribution de l'Electricité (ENDE), Entreprise Publique de l'Eau de Luanda (EPAL) et des administrations municipales et de districts.

Le partenariat vise à résoudre les problèmes d'approvisionnement en électricité et eau au niveau local.

La décision a été prise mardi lors d'une rencontre entre le gouverneur de Luanda, Adriano Mendes de Carvalho, le ministre de l'Energie et Eau, João Batista Borges et la Secrétaire d'Etat à l'Administration du Territoire, Laurinda Cardoso, réalisée au siège du GPL.

Ont participé à la rencontre les vice-gouverneurs, directeurs ainsi que des administrateurs municipaux et des districts.

La capitale angolaise compte 6 millions habitants repartis dans les municipalités de Luanda, Belas, Talatona, Kilamba-Kiaxi, Cazenga, Cacuaco, Viana, Icolo e Bengo et Quiçama.