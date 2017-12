Burkina Faso: Le suivi-budgétaire - Un devoir citoyen qui renforce la transparence dans la gestion des ressources allouées

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de son programme quinquennal dénommé : Programme pour l'influence des politiques éducatives nationales par les Organisations de la Société Civile (OSC) en éducation à travers le dialogue, le plaidoyer et l'interpellation pour l'augmentation des ressources affectées à l'éducation.

Ce programme dont la mise en œuvre est confiée à des OSC membres et non membres du CCEB-BF et les syndicats, a inscrit le suivi-budgétaire comme une stratégie permettant aux acteurs de l'éducation de s'investir davantage dans la recherche de solutions pour l'amélioration des ressources en éducation tant dans leur mobilisation que dans leur utilisation.

S'engageant dans cette dynamique, les OSC entendent exercer leur droit à l'information budgétaire qui est fondée sur le principe de l'accessibilité du public à l'information budgétaire consacré par les textes juridiques internationaux et nationaux. Cette initiative se veut être une plateforme de recherche d'information sur le budget et sur les problèmes majeurs de l'éducation au niveau de chaque localité et de proposition de solution pour une meilleure utilisation des ressources allouées au secteur éducatif.

Organisées en comité de suivi-budgétaire, les OSC intervenant dans l'éducation collectent les données, les analysent, font des propositions d'amélioration sur les problèmes identifiées aux autorités communales à travers des rencontres d'échanges et de plaidoyer pour une augmentation des ressources allouées à l'éducation.

Quant aux autorités communales des premières communes concernées (Dori, Ouahigouya, Banfora, Koudougou, Yamba, Gaoua, Tenkodogo, Dédougou, Ziniaré), il s'agit d'une initiative pouvant renforcer la mise en application de leur devoir de redevabilité et par conséquent améliorer la concertation avec leurs communautés. Des 2018, quatre autres communes des quatre régions restantes à savoir le Centre, le Centre-Nord, le Centre-Sud et les Hauts-Bassins seront intégrées dans le programme.