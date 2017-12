Gabon: La poursuite des opérations solidarité avec JFO et l'Ong Malachie à Port-Gentil

Les opérations solidarités se sont poursuivies après la fête de Noël à Port-Gentil. Jean Fidèle Otandault (JFO) et l'ONG Malachie sont allés au secours des personnes économiquement faibles, des personnes du troisième âge et celles ayant un handicap. Des actes de solidarité jugés opportuns pour les bénéficiaires de ces dons.

« Il y a de la honte à être heureux tout seul » dit un adage. C'est dans cette optique que s'investit l'Ong Malachie, parrainée le ministre d'Etat, du Budget et des comptes publics, Jean Fidèle Otandaut .En ces périodes de fêtes de fin d'année, l'Ong Malachie et JFO ont engagé trois opérations. L'une d'entre elles ; « Paniers Solidaires ». Cette opération vise les foyers économiquement faibles comme ceux des veuves, orphelins, personnes âgées, indigents, familles monoparentales en difficulté sociale. Pour ces maisons, disent les responsables de l'Ong ; « les fêtes de fin d'année sont le plus souvent loin d'être joyeuses et chaleureuses. Bien au contraire, elles riment avec solitude et tristesse ». C'est sans doute au regard de ce constat que les bienfaiteurs ont agi de bon cœur.

L'Ong Malachie et JFO en philanthrope, ont non seulement pensé à apporter à manger aux personnes économiquement faibles et celles du troisième âge, mais également, pensé à améliorer les conditions de leurs lieux d'habitation. C'est l'Opération « Construisons Ensemble JFO ». Cette opération a pour objectif, selon JFO : « de réfectionner les maisons en ruines habitées par des nécessiteux dans des conditions atroces. Chaque être humain mérite le minimum vital comme vivre dans un environnement sain à l'abri des eaux pluviales et de l'insécurité ». C'est dans cette optique que le Membre du Comité Permanent Jean Fidèle Otandault souhaite être une réponse sociale pour ces milliers de familles afin de s'arrimer à la vision du Chef de l'Etat, Son Excellence Ali Bongo Ondimba et son épouse Sylvia Bongo Ondimba qui prônent la Solidarité et le Partage pour un Gabon meilleur et plus fort. L'essence de ces projets est un mélange d'amour, du don de soi, d'altruisme, de solidarité et de partage.

JFO, parrain de l'Ong Malachie, n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Pour eux, il y a du bonheur à créer le bonheur chez ses semblables. Comme dirait la présidente de l'Ong Malachie : « Etre humain, c'est aider ses semblables à sortir des conditions de misérabilisme. Etre humain, c'est aussi mourir en soi et renaître en l'autre afin de créer des conditions de vie qui permettent de vivre heureux et harmonieusement en société ».