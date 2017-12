Sénégal: Radiothérapie, dengue, loi anti-tabac... - Faits marquants de 2017

Le 2 novembre, les gendarmes de Touba annoncent la saisie de deux camions immatriculés en Guinée et dont le chargement, des produits "injectables non commercialisables, devait être livré à Touba Alieu.

Fin octobre, le ministère de la Santé signale l'apparition, dans la commune de Louga (nord), de 11 nouveaux cas de dengue, une maladie virale transmise par un moustique. Après Dakar et Mbour en 2009, la dengue est signalée dans la région de Louga, plus précisément à Dara Djolof. Au total, 22 cas, tous finalement guéris, ont été notifiés dans cette région.

Début septembre, un jeu de chaises musicales s'opère à la tête du ministère de la Santé, entre l'ex ministre de la Décentralisation et des Collectivités locales, Abdoulaye Diouf Sarr, et le Professeur Awa Marie Coll Seck dont le visage a longtemps incarné ce département sous l'ère Macky Sall.

