Congo-Brazzaville: Parlement - L'Assemblée nationale offre des jouets aux enfants de ses fonctionnaires

« Je tiens à vous féliciter et je vous exhorte à continuer sur cette lancée. Aujourd'hui, c'est le jour de la moisson, la récompense pour tous vos efforts quotidiens. Nous n'aurions pas pu mieux faire que de faire un clin d'œil à nos enfants. (... ) Mon souhait est que le présent sapin symbolise votre engagement mutuel pour un travail qui réponde toujours et tout le temps aux attentes du peuple », a conclu la première questeur de l'Assemblée nationale.

Dans son mot de circonstance, Virginie Euphrasie Dolama a relevé toute l'importance de cette activité. « Cette activité, loin d'être anodine, a tout son sens, car elle a vocation à renforcer la relation de proximité entre vous et nous, entre les dirigeants que nous sommes et vous, collaborateurs. Vous comprenez qu'il s'agit d'humaniser davantage notre institution. Au-delà du caractère social que revêt cette journée, vous l'avez bien mérité et les membres de votre famille n'en sont pas exemptés », a-t-elle indiqué.

