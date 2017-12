Congo-Brazzaville: Et l'an 2017 fut ... (2)

Le Centre de santé intégré (CSI) en construction et le lycée scientifique de Massengo, dans… Plus »

Voici cependant que, contrairement aux pronostics pessimistes formulés depuis des mois par nombre d'observateurs intérieurs et extérieurs, la sortie de crise a été confirmée en fin de semaine dernière par la conclusion, à Kinkala, de l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités signé par le gouvernement avec Frédéric Bintsamou. Un accord qui résulte directement de la réunion des sages, tenue à Brazzaville trois mois auparavant sous l'autorité du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, et qui permettra aux jeunes lancés dans une vaine guérilla de regagner la société civile, rendant du même coup aux citoyens du Pool la liberté qui leur avait été indûment confisquée.

Déclenchée de façon incompréhensible par celui qui se fait appeler « Pasteur Ntoumi », elle a plongé dans un trouble profond une partie de ce département à qui pourtant l'achèvement des grands travaux d'infrastructure engagés dès la fin des guerres civiles de 1997 et 1998 promettait un bel avenir. Et, bien sûr, elle a contribué fortement à dégrader sur le plan international l'image de pays pacifié que le Congo avait su construire au fil des ans.

