Congo-Kinshasa: Tentative de sabotage de la marche du 31 décembre - Infiltration programmée des paroisses catholiques

Quoiqu'il en soit, le 31 décembre 2017, promettent les initiateurs de la marche, Kinshasa et les grandes villes de la RDC vont vibrer aux sons de la trompette et des cantiques religieux pour faire tomber les murs de la dictature.

Dans tous les cas, le 31 décembre, quelque chose pourrait se passer à Kinshasa et sur l'ensemble du territoire national à moins qu'une initiative allant dans le sens de l'apaisement n'intervienne dans l'entretemps. Toutefois, du côté du CLC il se dit que les menaces et intimidations ne pourraient en rien réduire sa détermination à aller jusqu'au bout.

Le Comité laïc de coordination (CLC) a confirmé, par une mise au point datant du 25 décembre 2017, sa marche du 31 décembre 2017. Le CLC n'entend donc pas baisser les bras. S'il a pris le devant dans cette initiative, il pense néanmoins que « tout le peuple congolais doit se l'approprier ». S'inscrivant dans le schéma de la non-violence, le CLC rappelle que « cette marche doit être soumise aux règles strictes de la non-violence ». Aussi note-t-elle, « Ce jour-là, des femmes et des hommes de la République démocratique du Congo vont marcher pacifiquement en priant et en entonnant des cantiques ; les chrétiens avec leurs chapelets, bibles, crucifix... , et les autres avec des rameaux de paix ».

L'appel lancé par le CLC pour une marche populaire le 31 décembre 2017 a mis les services de renseignements en état d'alerte maximale. Dans les rangs de ceux-ci, on imaginerait des scenarii pour faire échec à cette initiative des chrétiens catholiques. Un projet d'infiltration des paroisses catholiques serait concocté pour imputer aux chrétiens tous les possibles débordements de la journée du 31 décembre 2017. Sans désemparer, le CLC vient de recevoir un soutien unanime de deux grandes plateformes de l'Opposition, à savoir le G7 et le Front pour le respect de la Constitution.

