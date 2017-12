Congo-Kinshasa: Parcours biaisé

La sous-alimentation constitue non seulement un problème de santé publique dans le pays en tenant compte… Plus »

Avec une loi électorale non consensuelle, la suite du processus électoral est piégée et biaisée. Qui sauvera donc les prochaines élections ? Parle, chef, ton peuple écoute - écoute, chef, ton peuple crie.

Pour tout dire, on est là face à un jusqu'auboutisme inquiétant, qui risque de plonger le pays dans le chaos. Lorsqu'un chef reste sourd jusqu'au bout, le peuple devient inquiet et se pose des questions sur le sens d'une telle attitude.

Qu'on ne se voile pas la face. Une loi votée et promulguée sans consensus porte déjà en elle-même des germes de conflit. Du coup, on est parti pour des élections aux résultats contestés, d'autant que le garant de la Nation n'a pas su - ou n'a pas voulu - garantir la sécurité du cycle électoral. Il y a donc péril en la demeure. Ceci étant, la promulgation par le chef de l'État d'une loi dont les dispositions énervent les articles 13 et 101 de la Constitution, traduit une certaine volonté d'exclure injustement certains Congolais de prochaines élections.

Le président de la République a promulgué, dimanche 24 décembre, depuis Lubumbashi où il se trouvait, la nouvelle loi électorale. C'est sans surprise que le peuple a accueilli, malgré lui, ce que d'aucuns redoutaient : une loi non consensuelle et porteuse de germes de conflit.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.