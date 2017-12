Congo-Kinshasa: En prévision de la marche du 31 décembre - Félix Tshisekedi mobilise le pays ce jeudi

La sous-alimentation constitue non seulement un problème de santé publique dans le pays en tenant compte… Plus »

Somme toute, l'heure a sonné, l'heure à laquelle l'alternance démocratique tant attendue doit s'opérer suite à l'implication et à l'appropriation du processus électoral par le peuple lui-même. Tous les patriotes sont appelés à se tenir débout, à aller de l'avant et à défendre les valeurs de la RDC. Il est temps de mettre fin aux pillages systématiques des richesses de la RDC, à la fraude, au détournement, à l'impunité et à la mauvaise gouvernance.

Déterminé, Félix-Antoine Tshisekedi saisit l'opportunité pour inviter les combattantes et combattants à braver la peur. Car, estime-t-il, personne ne viendra défendre les intérêts des Congolais ni lutter à leur place. Visiblement, la préoccupation de Félix Tshisekedi rejoint la démarche des évêques, qui s'inscrit dans la logique d'un combat pour la paix et la justice.

À cette occasion, Félix-Antoine Tshisekedi, selon son entourage, a un seul message fort, notamment l'appel pathétique au peuple congolais de tous les coins et recoins de l'étendue de la République, l'invitant ainsi à se lever comme un seul homme afin de prendre son destin en main. « Trop c'est trop », s'exclame-t-on dans les rues de Kinshasa. Le peuple a tant souffert et qu'il était temps pour lui de faire entendre son cri de souffrance à la face du monde.

D'après des informations en notre possession émanant de la 10ème rue/Limete, siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), Félix-Antoine Tshisekedi, président du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, va emboucher la trompette de ladite marche à Kinshasa. Le rendez-vous est pris pour ce jeudi 28 décembre 2017. L'actuel leader de l'opposition va se déployer à la Tshangu où il aura à communier avec la base de l'UDPS de tout Kinshasa.

