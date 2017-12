Angola: Télécommunications - La Russie perd le contact avec le premier satellite angolais

L'Angola devient ainsi la septième nation africaine à posséder un engin en orbite géostationnaire au-dessus de la Terre, après le Maroc, le Ghana et l'Algérie qui ont également lancé, cette année, leur satellite. Mais la perte du contact avec ce satellite angolais fait craindre un nouvel échec embarrassant pour le secteur spatial russe, un mois après la perte d'un satellite météorologique lancé depuis le nouveau cosmodrome russe de Vostotchny, dans l'Extrême-Orient. Cette base est censée symboliser la renaissance de l'industrie spatiale russe, source de fierté à l'époque soviétique et tombée en désuétude après la chute de l'URSS.

Le quatrième satellite africain lancé en 2017, d'une durée de quinze ans, a pour mission d'améliorer les communications par satellite, l'accès à l'Internet et des services de radio-télévision, particulièrement dans l'arrière-pays. L'Angola espère ainsi vendre des services à d'autres pays voisins. Angosat-1 qui couvrira également une partie de l'Afrique et de l'Europe a déjà sa capacité data réservée par cinq pays. À la République démocratique du Congo qui a été le tout premier souscripteur en juillet 2017 via l'opérateur Renatelsat se sont ajoutés le Mozambique, le Lesotho, le Congo et le Togo. Il s'agit donc d'un projet avant tout commercial pour ce pays confronté à d'importants problèmes économiques et actuellement à des pénuries de carburant.

L'Angola et la Russie avaient convenu en 2009 de lancer Angosat-1. Le projet comporte le satellite, son lancement et des infrastructures au sol dans une banlieue de Luanda. Ce projet, d'environ 280 millions de dollars, est financé par un crédit de la banque d'État russe, Ruseximbank.

