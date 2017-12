Congo-Brazzaville: Djiri - Les érosions menacent des édifices publics au quartier « Domaine »

La seule inquiétude est que les alentours de l'édifice sont en train de partir dans un ravin qui s'est déclaré non loin de là. Selon des témoignages des habitants qui indexent la Délégation générale des Grands travaux, cette érosion a déjà causé des "sans-abri" et continue de menacer les riverains. « Le CSI en construction est en train de partir, si l'on n'y prend pas garde, un bon matin cet édifice sera emporté par les eaux. Les travaux sont au niveau de finition. Nous tendons la main vers l'autorité, il y a déjà des "sans-abri" dans le quartier », a expliqué Akiera Ekouya.

En proie déjà aux difficultés d'accès au niveau de Soprogi, Mikalou et Ngamakosso, le quartier « Domaine », situé dans le 9e arrondissement de Brazzaville, Djiri, fait également face aux érosions. Financé par le budget de l'Etat congolais dans le cadre des fonds PPTE, les travaux de construction du CSI, par la société SPI, sont à l'étape de finition. En effet, ce projet, d'une durée de six mois, a pour maître d'ouvrage délégué le Purac (Projet d'urgence de relance et d'appui aux communautés).

