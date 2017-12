Cameroun: L'écrivain Patrice Nganang relaxé, vers une expulsion

Selon les dernières informations, Patrice Nganang a effectivement été sorti de prison et conduit manu militari et sous forte d'escorte à l'aéroport. Il n'aurait opposé aucune résistance. La destination de son vol n'a pas été précisée, mais comme son passeport camerounais a été retenu, il devrait voyager a priori avec son passeport américain.

Patrice Nganang pourrait désormais être expulsé, a confié son avocat, Me Emmanuel Simh. Ce dernier s'est rendu au parquet afin de récupérer les effets de son client qui étaient sous scellés. Il a pu constater que la procédure d'expulsion était bien enclenchée en voyant notamment le billet d'avion et l'heure du vol, (14h locales) ce mercredi 27 décembre.

Il était poursuivi pour « apologie de crime » et « menaces » pour un post sur Facebook où il disait vouloir « donner une balle exactement dans le front de Paul Biya, le président camerounais ». Le tribunal a finalement prononcé la relaxe et l'abandon des poursuites, mais devrait l'expulser.

