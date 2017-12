Le jury national a travaillé sur les critères relatifs à l'aptitude au travail, aux performances de l'enseignant, à la contribution à l'amélioration de l'enseignement et à l'engagement pour l'amélioration des performances des élèves. Ce jury, présidé par l'ancien ministre de l’Éducation nationale, André Sonko, a enregistré 385 dossiers de candidatures dont 177 validés par les comités départementaux. 132 candidatures ont été déclarées recevables et 114 dossiers de candidats ont été transmis aux comités régionaux dirigés par les gouverneurs. Le jury national n'a jugé recevable que 21 dossiers, avant d'en nominer trois candidats.

Face à la presse hier, mardi 26 décembre, le ministre de l’Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, a indiqué que le «le Grand Prix du Chef de l’État est destiné à récompenser un enseignant craie en main, du préscolaire au secondaire, dont les qualités humaines et professionnelles méritent d'être louées et portées à la connaissance de tous».

Trois nominés déjà connus pour un seul prix. Abdoulaye Mbow, enseignant à l'école élémentaire du centre Talibou Dabo, Assane Ndiaye, professeur au lycée Mbacké 2, et Khalifa Ababacar Wade du lycée de Mbao, constituent le trio retenu pour la première édition du Grand Prix du Chef de l'Etat pour l'Enseignant. L'heureux gagnant aura une récompense composée d'une médaille, d'un diplôme et d'une somme de 10 millions de F CFA. Les deux prix d'encouragement sont composés d'une attestation et de 4 millions de F CFA. La cérémonie officielle de remise de ce prix décerné à un enseignant totalisant au moins dix ans d'ancienneté dans l'enseignement, est prévue ce jeudi 28 décembre au Grand Théâtre.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

