Sénégal: Mercato - Lamine Sané s'éloigne de la piste des verts

Son objectif reste de retrouver les portes de la sélection et de disputer la prochaine Coupe du monde Russie. « Les portes de la sélection sont toujours ouvertes. La Coupe du monde est un grand objectif pour moi. Même avant la qualification réussie, j'ai eu une longue conversation avec lui (Cissé) », déclarait-il y a plus de deux semaines dans le quotidien allemand Bild.

Tout comme d'autres défenseurs notamment Kurt Zouma (Chelsea), Damien Da Silva (Caen). Peu utilisé au Werder Brême, le défenseur des Lions de 30 ans, dont le contrat expire en juin 2018, a disputé cette saison 11 matchs et inscrit 1 but en Bundesliga.Absent en équipe nationale depuis deux ans, Lamine Sané aura grandement besoin de temps de jeu.

