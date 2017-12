Sénégal: Cadeau de noël de Dakar Dem Dikk au Centre Talibou Dabo de Grand Yoff - Me Moussa Diop offre un bus pour le transport des enfants handicapés

Toujours dans le cadre de la solidarité nationale et surtout avec des personnes qui souffrent d'un handicap, le directeur général de la société de transport public informe que «DDD a commencé à délivrer des cartes de transport gratuit annuel, sur présentation de la Carte d'égalité d'échange», à des personnes vivant avec un handicap. Ainsi il invite «tous ceux ou celles qui ne sont pas au courant à venir déposer leurs dossiers». Après de DDD il lance «Sénégal Dem Dikk pour démocratiser le transport» et atténuer les accidents sur les routes nationales.

Dans le cadre du renforcement de son parc de transport d'élèves, le Centre Talibou Dabo (CTD) a reçu un bus offert par la société Dakar Dem Dikk hier, mardi 26 décembre 2017. Ce centre, étant le seul de son genre qui accueille des enfants handicapés moteurs au Sénégal, vient de recevoir son cadeau de Noël des mains du Directeur général de DDD, Me Moussa Diop, accompagné du ministre de la Santé et de l'Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr et du ministre délégué en charge du réseau ferroviaire, Abdou Ndéné Sall.

En plus des vivres, la société de transport Dakar Dem Dikk (DDD), dans le cadre de sa Responsabilité sociale d'entreprise (RSE), a offert un bus flambant neuf aux enfants handicapés du Centre Talibou Dabo de Grand Yoff. Ce car, destiné à faciliter les déplacements des élèves de ce foyer socioéducatif, a été réceptionné hier, mardi 26 décembre 2017 lors d'une cérémonie organisée audit centre, en présence du ministre de la Santé et de l'Action sociale.

