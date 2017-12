Sénégal: Couverture maladie universelle dans la commune de Ndendory - Le Dg de l'Acmu parraine l'enrolement de 4000 élèves

Avant de faire comprendre que ce programme national de Couverture maladie universelle pour les élèves (CMU-Elèves), institué dans le cadre du Programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence (PAQUET) de l'éducation permettra d'éviter l'absentéisme et d'améliorer la qualité des résultats. La manifestation qui s'est déroulée à la mairie de Ndendory, en présence des autorités administratives et de plusieurs élus de la communauté, a aussi permis au DG de l'Agence de la Couverture Maladie Universelle (ACMU) de remettre un important lot de matériels pédagogiques aux écoles de la commune.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Couverture maladie universelle (CMU), le nouveau Directeur général de l'Agence de la CMU (ACMU) a bien mis la main à la poche pour accompagner les élèves de son fief. Docteur Bocar Mamadou Daff, qui était en visite dans le département de Kanel, a octroyé un chèque de 4 millions de francs CFA, représentant le montant consécutif à l'enrôlement de 4000 élèves de l'enseignement élémentaire au programme de la CMU-Elèves (CMUE) dans la commune de Ndendory. «Je suis venu parrainer l'enrôlement des élèves du cycle primaire dans la mutuelle de santé de la commune de Ndendory. Ces élèves constituent une cible particulière qu'il faut accompagner. Nous avons décidé que chaque élève devait contribuer à hauteur de 1000 francs CFA et jouir d'un paquet de services qui lui permettrait, s'il est malade, de pouvoir se soigner très facilement et rejoindre les cours sans trop de difficultés», explique le Directeur général de l'ACMU.

