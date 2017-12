Sénégal: Naissance d'une nouvelle plateforme de rencontres politiques et de réflexion - Initiative 2035 (i35) lancée pour la réelection de Macky

Une nouvelle plateforme de réflexion et d'initiative politique a vu le jour. Initiative 2035 (i35) a été lancée hier, mardi 26 décembre 2017 à Dakar. Le comité d'Initiative d'i35 qui a fait face à la presse explique que cette plateforme à pour but d'accompagner le président de la République Macky Sall dans son programme de développement économique et social.

Initiative 2035 (i35) une nouvelle plateforme de réflexion politique a été lancée hier, mardi 26 décembre 2017 à Dakar lors d'une conférence de presse. Selon les membres du comité d'initiative d'i35, il réunit un groupe de cadres politiques et d'experts issus d'horizons divers et partageant un idéal républicain et patriotique qui ont décidé de créer cette nouvelle plateforme d'échanges, de réflexion, d'action et de proposition.

La mise en place de ce nouvel espace de veille, d'analyse et d'action que constitue i35 a pour objectifs d'«offrir un espace de rencontres et de débats, contribuer à une bien meilleure appropriation des politiques publiques par les citoyens, participer au renforcement de la qualité du débat public, assurer un rôle de force de propositions sur les questions d'intérêt national et enfin servir au renforcement de la formation des acteurs politiques».

Les membres influents du comité sont, entre autres, Mame Mbaye, le ministre du Tourisme, Maïssa Mahécor Diouf, conseiller technique au Port autonome de Dakar (PAD), Cheikh Mbacké Ndiaye, chargé de mission à la Présidence, Abdou Kafor Touré, Abdoulaye Sow, de la Fédération sénégalaise de football, Thérèse Faye Diouf de la COJER, etc. Ces soutiens du chef de l'Etat s'engagent à faire tout ce qui est de leur pouvoir pour assurer un second mandat à leur mentor, le président Macky Sall, en 2019.