Sénégal: Mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent - 25% du financement bouclés par des investissements dans le tourisme

L'Agence sénégalaise de promotion touristique (Aspt) a organisé hier, mardi 26 décembre, un séminaire sur le thème: «L'importance du traitement de l'information sur l'image de la destination Sénégal». Présidant la cérémonie d'ouverture de cette rencontre, le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, a révélé que 25% du financement du Plan Sénégal émergent (Pse) ont été bouclés aujourd'hui grâce aux investissements dans le secteur touristique.

«Le tourisme constitue l'une des priorités du Pse, référentiel de base de nos politiques et levier structurant l'effort national de développement économique et social. Au moment où nous parlons, 25% du financement du Pse ont été bouclés par des investissements dans le secteur touristique», indique-t-il. Selon lui, le gouvernement compte faire jouer à ce secteur un véritable rôle de pivot de croissance économique inclusive, à travers la création de richesses et d'emplois pour les populations.

Revenant sur le thème de la rencontre, Mame Mbaye Niang relève que le journaliste a un rôle d'information, ce qui fait de lui un vecteur d'influence prépondérant. «Dans un pays en construction comme le notre, un pays aux immenses potentialités inexploitées, votre rôle est aussi de nous aider à relever les défis et d'être attentifs à la préservation de l'image du Sénégal. Sous ce rapport, le ministère du Tourisme, à travers ses démembrements, vous tend la main afin que nous fassions bloc, face aux difficultés conjoncturelles diverses, pour servir ensemble la cause du tourisme national dans un élan solidaire et patriotique», lance-t-il aux professionnels des médias.

Ainsi invite-t-il les journalistes à les accompagner par l'information de qualité et la communication constructive pour la promotion de la destination Sénégal, et de vulgarisation de leurs actions. «Je vous invite à refuser la dictature de l'éphémère, du volatile et du sensationnel dans le traitement de l'information et à promouvoir un journalisme qui construit aussi sur le durable en mettant l'accent sur ce que nous avons de meilleur», soutient le ministre du Tourisme.

Mame Mbaye Niang a d'ailleurs saisi cette occasion pour déplorer le traitement des alertes de sécurité souvent diffusées par certaines ambassades qui conseillent à leurs ressortissants de ne plus fréquenter les hôtels au bord de la mer. «A un moment donné, nous assistons à des alertes sécuritaires dans nos pays. Ceux qui diffusent ces alertes ont plus de menaces que nous-mêmes. Pourtant, ils le gèrent avec leur presse pour ne pas gêner l'évolution économique de leur pays», se désole-t-il.