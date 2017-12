Sénégal: Sédhiou / Les religieux de Bounkiling égrènent leur chapelet de doléances - Le député-maire de Madina Wandifa souscrit à leur requête

Les guides et chefs religieux du département de Bounkiling ont pris part avant-hier, lundi 25 décembre, à un conclave à Madina Wandifa à l'initiative du député-maire Malang Sény Faty. A cette occasion, ils ont sollicité de l’État un appui dans la modernisation des daara, une formation qualifiante, des intrants et matériels agricoles, entre autres. Le parlementaire Malang Sény Faty souscrit à cette demande collective et invite l’État à accéder à leurs besoins.

Ils étaient au moins cent cinquante individus, tous des guides et chefs religieux musulmans du département de Bounkiling, à prendre part à une rencontre d'échange sur les conditions de vie dans les foyers ardents et autres daara. C'est à l'initiative du député-maire de Madina Wandifa, Malang Sény Faty, dans le but, dit-il, de rapprocher davantage le spirituel et le temporel. A l'unanimité, ils ont sollicité les pouvoirs publics pour l'octroi de subventions diverses en vue d'améliorer leurs conditions de vie et de travail.

«Nous voulons que les autorités, en l'occurrence le président de la République, Macky Sall, nous aide à moderniser nos daara, à obtenir des intrants et matériels agricoles, à disposer des passeports diplomatiques, des billets pour la Mecque. Nous voulons aussi des appuis à l'occasion de nos «gamou» ou fêtes religieuses car nous avons de nombreux talibés. Nous manquons très souvent de soutien alors qu'ailleurs, sur le territoire national, nous voyons les aides qui parviennent à des religieux à ces occasions-là», a déclaré imam Abdoul Khadre Solly de la grande mosquée de Bounkiling, le porte-parole du jour. Imam Solly ajoute, sur une note de fierté: «nous continuons à prier pour le développement de notre cité et de l'ensemble du pays et voilà que par exemple Malang Sény Faty est promu député. Nous allons travailler avec le président Macky Sall dans une parfaite entente pour sa réélection en 2019».

Le député-maire de Madina Wandifa, Malang Sény Faty, souscrit à la légitimité de cette requête. Le parlementaire de relever que «ces religieux sont très engagés dans le développement et méritent des accompagnements comme cela se fait ailleurs dans de grands foyers religieux. Leurs besoins se résument aux matériels et intrants agricoles, la formation qualifiante, disposer de passeports diplomatiques, des billets pour la Mecque et des aides lors des gamou. Je suis sûr qu'ils sont déjà acquis à la cause de la réélection du président Macky Sall en 2019». Ces religieux musulmans du département de Bounkiling souhaitent renforcer leur ancrage dans les questions de développement et contribuer, de fait, à l'émergence de leur terroir.