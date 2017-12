Sénégal: Amélioration de la disponibilité du matériel génétique - De bons résultats avec les races «Gobra» et «Ndama»

Le projet d'« amélioration de la disponibilité et de la diffusion du matériel génétique amélioré de bovins «Ndama» et «Gobra» au Sénégal » exécuté dans les centres de recherche zootechnique (Crz) de Kolda et de Louga a permis d'avoir de bon résultats, selon les acteurs.

Lancé en mars 2016, après un financement du Fonds national de recherches agricoles et agroalimentaires (Fnraa), le projet d'amélioration de la disponibilité et de la diffusion du matériel génétique amélioré de bovins « Ndama » et de «Gobra» au Sénégal a présenté ses résultats hier. Malgré sa courte durée, le directeur scientifique de l'Isra, El Hadji Traoré, a indiqué que le projet a eu de bons résultats dans l'amélioration génétique de la race « Ndama » vache présente au Sud du Sénégal et de la race «Gobra» présente dans la zone nord du pays. Concrètement, le projet a permis d'obtenir, selon Docteur Traoré, la réintroduction de sang neuf dans les noyaux de sélection par l'acquisition d'animaux provenant du milieu éleveur, la caractérisation phénotypique des animaux des noyaux de sélection, la collecte de semence de Zébu «Gobra» et «Taurin Ndama» et leur utilisation pour l'insémination artificielle.

Docteur Mame Mahé Diouf, coordonnatrice du projet, a rappelé que les objectifs étaient, entre autres, d'assurer la variabilité génétique au sein des noyaux de sélection des «Ndama» et «Gobra», de disposer d'une banque de semence dans les zones d'intervention du projet. 70 veaux des races « Ndama » et « Gobra » ont été acquis et mis en quarantaine. Au terme de l'observation, le poids moyen des animaux a avoisiné 400 kilogrammes pour le Zébu Gobra de Dahra et plus de 200 kilogrammes pour la race Ndama de Kolda. Pour le Centre de recherche zootechnique de Kolda, 224 animaux dont 56 mâles ont été étudiés avec extraction de sang, de génetypage, etc.

12.201 doses de semences collectées

Pour la collecte de semence en vue de la préservation des races, Dr Mame Balla Sow du centre de Dahra a révélé que 12.201 doses de semences ont été collectées dont 71 % pour les «Gobra» et 29 % pour les «Ndama». L'analyse de la collecte de semence a révélé aussi que la race «Gobra» a la meilleure qualité de semence. Pour le développement, 15 femelles ont été inséminées dont 6 gestations obtenues pour le moment ; ce qui est un résultat meilleur par rapport au passé, d'après Dr Sow. Il poursuit qu'avec la masse pondérale obtenue, si les races locales sont mises dans de meilleures conditions, elles peuvent avoir un meilleur poids et ainsi viser l'autosuffisance en viande et en lait.

El hadji Traoré, le directeur scientifique de l'Institut sénégalais de recherche agricole, est revenu sur l'importance de ce projet compte tenu du fait que «l'élevage bovin extensif joue un rôle important dans l'économie sénégalaise». «Malgré les faibles performances des races locales, elles contribuent plus que le système semi intensif à la satisfaction de la demande nationale en produits d'origine animale», a-t-il déclaré. Ce qui fait dire au Docteur El Hadji Traoré que l'augmentation des productions animales ne peut être envisagée qu'avec un meilleur mode de conduite et l'amélioration génétique des races locales.

A ce propos, l'Isra détient dans ses deux Centres de recherche zootechnique (Crz) de Kolda et de Dahra, des bovins élites de race «Ndama» et «Gobra» issus des programmes de sélection. «Bien que ces programmes aient connu des difficultés, ces matériels génétiques performants sont entretenus avec une vive attention. La conservation in vivo in situ des ces animaux élites est impérieuse surtout en l'absence d'une banque de semences», a affirmé le directeur scientifique de l'Isra qui demande une collaboration entre les acteurs de la chaîne de valeur.

Le directeur du Laboratoire national d'élevage et de recherche vétérinaire de l'Isra (Isra/Lnrv) a déclaré que le projet a suscité des attentes, notamment la valorisation des résultats de recherche en sélection animale en favorisant une large diffusion du progrès génétique par la pratique de l'insémination artificielle, outil biotechnologique très vulgarisé au Sénégal, le renforcement de la collaboration entre la recherche, le développement et les éleveurs. Le projet a permis aussi d'impulser une reprise des programmes de sélection animale dans les Centres de recherche zootechniques (Crz)