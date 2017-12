Ile Maurice: Projet hôtelier à Pomponette - AKNL dénonce les agissements d'un membre du Mouvement patriotique

Il porterait plusieurs casquettes. Conseiller de village de Surinam. Membre du Mouvement patriotique. Porte-parole des pêcheurs du Sud. Et «consultant» auprès de Clear Ocean Hotel and Resort Ltd, promoteur du projet d'hôtel à Pomponette.

Le collectif Aret Kokin Nu Laplaz (AKNL) a fait une virulente sortie contre «la traîtrise» de cet élu, sur sa page Facebook, mardi 26 décembre.

À en croire AKNL, ce conseiller serait de mèche avec Clear Ocean Hotel and Resorts Ltd. D'ailleurs, allègue le collectif, c'est lui qui aurait fait une demande auprès du conseil de district de Savanne pour que des barrages soient placés sur la plage de Pomponette. Afin d'empêcher que celle-ci devienne un «dumping ground».

«Dan média toulétan li dir ki li enn konséyé vilaz ki gagn traka pou so landrwa ek li enn portparol pou bann péser, ki li gagn traka pou zot lavénir. Selman, létan fer aplikasion pou met baraz, li mété ki li konsiltan pou promoter lotel, Clear Ocean Hotel and Resort Ltd. The truth has come out... » peut-on lire sur la page Facebook d'AKNL.

«Ziska zéfor lézot pé akaparé!»

Le collectif dénonce également le fait que le conseiller en question aurait organisé une réunion, vendredi 22 décembre, pour convaincre les habitants du Sud d'accepter le projet d'hôtel de Clear Ocean Hotel and Resort Ltd. Réunion à laquelle aurait assisté un des directeurs de la compagnie. «Zot dir ki lotel pou finans enn séri devlopman dan landrwa.»

Or ces projets auraient, en fait, été pensés par les conseillers du village de Surinam et seront menés par la National Development Unit, le ministère de l'Environnement et le conseil de district, entre autres. «Kas kontriyab ki pou upgrade kotidyin bann abitan, pa larzan promoter. Ziska zéfor lézot pé akaparé!»