Sénégal: Recueil de poèmes - « Les horizons » invite au voyage d'Abdel Kader Ndiaye

Abdel Kader Ndiaye, infographiste et chef du Bureau des relations publiques de la Direction de la communication et du marketing (Dcm) de l'Université Gaston Berger, auteur du recueil de poèmes intitulé « Les Horizons », est présenté comme un amoureux de la nature et de l'aventure.

Le recueil de poèmes « Les Horizons » d'Abdel Kader Ndiaye, d'après le préfacier Abdoulaye Guissé, poète et doctorant en Droit public, est une belle œuvre, soigneusement conçue pour envoûter son lecteur. L'œuvre est écrite avec simplicité et agilité. Son auteur, Abdel Kader Ndiaye, chef du Bureau des relations publiques de la Direction de la communication et du marketing de l'Université Gaston Berger, a-t-il précisé, est avant tout « un infographiste talentueux et un réalisateur de documentaires, un homme modeste, passionné de l'art et de la musique ».

Cette œuvre est son premier recueil et comporte une soixantaine de poèmes, abordant des thématiques variées, concourant principalement à embarquer le lecteur dans une aventure interminable vers des horizons multiples. Des contrées qui l'inspirent, des paysages qu'il décrit, des moments qu'il fixe, « nous transportent dans l'espace et dans le temps ».

Devant un auditoire fort attentif, composé essentiellement d'enseignants chercheurs, de sommités du monde de la culture, d'étudiants et autres invités, Abdel Kader, véritable aventurier, nous a fait visiter plusieurs contrées du monde, à travers son œuvre.

Dans chaque contrée, le poète nous fait vivre des moments intenses et merveilleux. À travers ses vers miroitants, il rend compte d'une aventure poétiquement enrichissante, décrivant des paysages captivants et des émotions qui l'envahissent, exposant toute son admiration devant la générosité de la nature. Aussi, les diversités culturelles et cultuelles, artistiques et esthétiques sont-elles mises en évidence.

« Les horizons » est un recueil intéressant et captivant qui transporte le lecteur dans des univers divers qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, l'amenant à explorer des paysages passionnants du monde, à découvrir les merveilles de la nature. Il incite, infailliblement, à une réflexion sur les métamorphoses de la société moderne, sur la nature humaine, sur l'avenir du monde.

De l'avis d'Abdoulaye Guissé, ces poèmes sont cours mais denses, écrits dans un style simple et original, mettant en concurrence des vers harmonieux, faciles à lire et à entendre, « c'est tout le charme de la poésie de Abdel Kader Ndiaye et le signe manifeste de sa qualité poétique; un amoureux de la nature ».